Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

36-річний Land Cruiser виглядає крутіше нового

9.3т
Читати матеріал російською

На продаж виставили рестомод на базі класичного позашляховика Toyota Land Cruiser. Унікальний екземпляр створений американською FJ Company на основі популярної моделі 1984 року.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

FJ Company спеціалізується на реставрації і модернізації моделей FJ Land Cruiser. Позашляховик, що одержав позначення G43-S, є рамний всюдихід з суцільнометалевим 3-дверним кузовом.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

В процесі роботи над машиною автомобіль-"донор" був повністю перебраний. Зовні модель зберегла свій класичний вигляд, але ряд вузлів і агрегатів використані від сучасних моделей.

ЧИТАЙТЕ: Фанати Toyota засмутилися через нового Land Cruiser 300

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Зокрема, на всюдиході встановили 4-літровий V6 Toyota (1GR-FE), який доповнили механічним компресором Manguson. В результаті його потужність досягає 320 л.с.

Під капотом розмістили 4-літровий V6 з компресором Manguson

Під капотом розмістили 4-літровий V6 з компресором Manguson

canepa.com

Крім того, Toyota отримала більш сучасні підсилювач керма, дискові гальма, нову 5-ступінчасту "механіку", сучасні компоненти підвіски, вихлопну систему з нержавіючої сталі, диференціали, що блокуються, а також систему стабілізації і контролю тяги. На зміну штатної світлотехніцi прийшли нові компоненти на основі світлодіодів.

ЧИТАЙТЕ: Українська армія отримала особливі Toyota Land Cruiser

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Більшість кузовних панелей виготовлені заново з листової сталі з антикорозійною обробкою і пофарбовані в сіро-блакитний колір.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

В салоні, з'явилися сучасний кондиціонер, аудіосистема з сабвуфером, камера заднього виду, шкіряна обробка всіх сидінь, нова приладова панель, а також ряд інших компонентів, включаючи оригінальні педалі.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

За кріслами водія і переднього пасажира розташовані поздовжні лавки, які можна скласти, щоб отримати додатковий простір для перевезення багажу.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

Toyota FJ Land Cruiser G43-S

canepa.com

Для перевезення багажу лавки можна скласти

Для перевезення багажу лавки можна скласти

canepa.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, для цінителів класичних всюдиходів компанія Toyota пропонує свої вантажні моделі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
позашляховик рестомод Toyota ретро тюнінг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги