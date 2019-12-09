35-річний Toyota Land Cruiser оцінили як нову Camry. Фото

На продаж виставлено позашляховик Toyota Land Cruiser FJ60 1984 року – унікальний автомобіль за сучасними мірками. Ціна на аукціоні відповідає завантаженій опціями Toyota Camry.

Як з'ясував OBOZREVATEL, пробіг даного Toyota FJ60 становить всього 95 тис. км. Ще важливіше, що стан автомобіля практично ідеальний. Єдине нарікання викликає поверхнева іржа днища, але від неї на ранній стадії можна позбутися оперативно і безболісно.

Toyota Land Cruiser виставили на аукціон bringatrailer.com

Навіть дивно, як за 35 років експлуатації вдалося "намотати" таку незначну цифру на одометрі. Власне, стара Тойота Ленд Крузер здатна подолати і в 10 разів більше.

Toyota FJ60 через 35 років виглядає чудово bringatrailer.com

З іншого боку, у нового власника тепер з'явиться гідне заняття – перевіряти витривалість старого позашляховика в нових умовах. Однак з часом цінність такого примірника зростатиме. Відмінний стан цьому тільки посприяє. Тому вірним ходом в такій ситуації буде законсервувати б/у авто в гаражі з метою заробітку на подальшому перепродажі.

Toyota FJ60 bringatrailer.com

Двигун Toyota FJ60 працює відмінно bringatrailer.com

За останні 18 років автомобіль майже не експлуатували. Про це говорить і чудовий стан салону – оббивка виглядає відмінно, а пластикові елементи не затерлися і не потріскалися.

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Під капотом – шестициліндровий бензиновий двигун об'ємом 4,2 л потужністю всього 137 к.с., який працює разом з 4-ступінчастою механічною КПП і 2-ступінчастою роздаточною коробкою.

Салон Toyota LC FJ60 зберігся в ідеальному стані bringatrailer.com

Toyota FJ60 bringatrailer.com

Вживаний позашляховик Toyota Land Cruiser зберіг оригінальну комплектацію. Нові тут лише покришки 2018 року – за 35 років рідна гума передбачувано прийшла в непридатність. Зараз за машину просять 43 210 доларів.

Новий Toyota Land Cruiser 2020 обійдеться в два рази дорожче toyota.com

За ціну Toyota FJ60 1984 року випуску можна купити Toyota Camry 2019 toyota.com

Залишається побажати удачі потенційним покупцям (підсумкова ціна може відчутно збільшитися) і щастя в спільному житті з новим старим автомобілем, який сьогодні практично неможливо зустріти на дорогах.

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