32-річний Land Cruiser з пробігом 600 000 км оцінили дорожче за нову Camry

В Іспанії продають старий Toyota Land Cruiser за досить чималі гроші. Машина 1988 року випуску має пробіг понад 583 тис. км, при цьому просять за неї – 25 900 євро. Така висока ціна пояснюється тим, що це особлива, не стандартна версія позашляховика, до того ж, вона збереглася вона у відмінному стані.

В даному випадку йдеться про "експедиційний" Toyota Land Cruiser Expedition і в кузові HJ61 (оновлена версія покоління HJ60, яке випускалося в 1980-1990-х роках). Цим автомобілем житель Іспанії володіє з 1996 року, і відтоді завжди стежить за позашляховиком і ставиться до нього дбайливо, пише PitaAuto.

Під капотом позашляховика встановлений 4,0-літровий турбодизель потужністю 136 к.с., який не дивлячись на значний пробіг, доcі працює відмінно (втім, цей мотор вважається одним з найнадійніших в історії "Тойоти"). В оснащення машини також входить повний привід з усіма диференціалами, що блокуються, позашляхові амортизатори і особливі колеса з брудовими шинами BF Goodrich KO2.

Кузов, салон та ходова частина перебувають у відмінному стані. Машина не коли не проходила капремонт, однак недавно перефарбовувалася. Після кузовних робіт на неї нанесли оригінальні "експедиційні" наклейки Toyota.

Як заявляє продавець, він готовий скинути ціну покупцеві, який буде готовий використовувати "Крузер" й надалі за призначенням. А саме, подорожувати на ньому світом (втім, конкретні цифри по торгу не називаються).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що маловідомому електромобілю Mercedes недавно виповнилося 40 років.