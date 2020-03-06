32-річна Волга без пробігу: як виглядає і скільки просять

У Мережі з'явилося оголошення про продаж 32-річньої ГАЗ-2410, у якої практично немає пробігу. Виходячи з цього факту просять за раритет чимало – як за нове бюджетне авто.

Як зазначає власник, з моменту купівлі у 1988 році Волга зберігалася в гаражі і практично нікуди не виїжджала. На одометрі радянського седана – всього 1650 км, при цьому він навіть не встиг пройти перше ТО.

ГАЗ-2410 з мінімальним пробігом auto.ru

До сьогдні стара Волга збереглася у первозданному стані: на її кузові навіть залишився заводський солідол (він виконує роль антикорозійного захисту).

ГАЗ-2410 з мінімальним пробігом auto.ru

Разом з машиною нинішній господар віддасть покупцеві повний пакет документів, серед яких є навіть сервісна книжка без будь-яких записів. Під капотом авто встановлений 2,4-літровий карбюраторний мотор потужністю 100 к.с., зістиковано з 4МКПП.

ГАЗ-2410 з мінімальним пробігом auto.ru

ГАЗ-2410 з мінімальним пробігом auto.ru

ГАЗ-2410 з мінімальним пробігом auto.ru

Знаходиться Волга в місті Челябінськ, Росія. Просять за неї чимало – 14 700 доларів (1 млн місцевих рублів) і, до речі, купувати при цьому особливо ніхто не поспішає: оголошення про продаж було розміщено ще у грудні минулого року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що схожу Волгу без пробігу знайшли в гаражі під Полтавою.

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