3:1 на користь секонд-хенду: українці скуповують мотлох з Європи

За даними Асоціації Укравтопром, в березні українські номери отримали 18,6 тисяч держаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

У порівнянні з березнем минулого року реєстрацій старих іномарок впало на 61%. Це викликано тим, що останні два тижні місяця Сервісні центри МВС вирушили на карантин і перестали надавати послуги з реєстрації б/у авто.

Три з чотирьох зареєстрованих авто в Україні в березні – імпортний секонд-хенд news.myseldon.com

Однак, імпортний секонд-хенд продовжує домінувати на первинному ринку. З 24,8 тисяч легкових автомобілів, вперше поставлених на облік в Україні, пропорція становила 3:1 на користь секонд-хенду.

Очолює рейтинг Volkswagen Passat з результатом 1099 авто. З невеликим відставанням в 15 машин друге місце зайняв Renault Megane. У трійці лідерів – Skoda Octavia, яку вважали за краще 982 покупця. Далі йдуть Volkswagen Golf (861 прим.) І Ford Focus (695 прим.).

Всього за підсумками першого кварталу 2020 року в Україні зареєстрували 79,5 тисяч легкових автомобілів, що були у вжитку, що майже на 57% менше, ніж роком раніше. А частка секонд-хенду на первинному ринку склала 80%.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в березні було реалізовано 6244 нових легкових автомобілів.

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