3000 коней: дивовижний гіперкар готується до дебюту

У родині гіперкарів несподіване поповнення – в Греції розробляють автомобіль потужністю 3000 к.с.

Новинка отримала назву Project Chaos, а виробництвом моделі займеться грецька компанія Spyros Panopoulos Automorive.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Автомобіль буде оснащений 4-літровим 10-циліндровим мотором з двома турбінами. Цей силовий агрегат власної конструкції має титанові коленвали, клапани з жароміцного нікель-хромового сплаву, а також виготовлені за допомогою 3D-принтера поршні і шатуни. У такій конфігурації він здатний розвивати 2000 к.с. і розкручуватися до 11 тисяч об/хв.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Друга версія цього двигуна отримає керамічні поршні, карбонові шатуни, а також інші елементи з вуглепластика. За словами творця, він здатний розвинути потужність до 3000 к.с. і розкручуватися до 12 тисяч обертів.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Вся ця гігантська міць буде відправлятися до всіх ведучих коліс за допомогою 8-ступінчастої роботизованої коробки передач з подвійним зчепленням. Очікується, що на розгін до першої "сотні" купе буде потрібно менше 2 секунд, а максимальна швидкість зможе досягати 500 км/год.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

В основі Project Chaos лежить монокок з високоміцного полімерного матеірала Zylon, а зовнішні кузовні панелі будуть виготовлені з карбону і кевлара. Також новинки отримав квартет титанових вихлопних труб і виготовленими на 3D-принтері світлодіодні задні ліхтарі.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Спереду будуть встановлені 21-, а ззаду – 22-дюймові титанові колісні диски, виготовлені за технологією 3D-друку.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Незалежна підвіска всіх коліс виконана на подвійних важелях. Гальмівна система включає в себе керамічні гальмівні диски діаметром 428 мм спереду і 416 мм – ззаду, а також магнієві супорти, також надруковані на принтері.

Вартість новинки поки не повідомляється, але можна припустити, що це буде семизначна цифра. Керівник проекту Спірос Панопулос пообіцяв презентувати двомісний гіперкар на автошоу в Женеві в березні майбутнього року.

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