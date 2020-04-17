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17 квітня • оновлено в 19:54
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3000 коней: дивовижний гіперкар готується до дебюту

1.6т
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У родині гіперкарів несподіване поповнення – в Греції розробляють автомобіль потужністю 3000 к.с.

Новинка отримала назву Project Chaos, а виробництвом моделі займеться грецька компанія Spyros Panopoulos Automorive.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Автомобіль буде оснащений 4-літровим 10-циліндровим мотором з двома турбінами. Цей силовий агрегат власної конструкції має титанові коленвали, клапани з жароміцного нікель-хромового сплаву, а також виготовлені за допомогою 3D-принтера поршні і шатуни. У такій конфігурації він здатний розвивати 2000 к.с. і розкручуватися до 11 тисяч об/хв.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Друга версія цього двигуна отримає керамічні поршні, карбонові шатуни, а також інші елементи з вуглепластика. За словами творця, він здатний розвинути потужність до 3000 к.с. і розкручуватися до 12 тисяч обертів.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Вся ця гігантська міць буде відправлятися до всіх ведучих коліс за допомогою 8-ступінчастої роботизованої коробки передач з подвійним зчепленням. Очікується, що на розгін до першої "сотні" купе буде потрібно менше 2 секунд, а максимальна швидкість зможе досягати 500 км/год.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

В основі Project Chaos лежить монокок з високоміцного полімерного матеірала Zylon, а зовнішні кузовні панелі будуть виготовлені з карбону і кевлара. Також новинки отримав квартет титанових вихлопних труб і виготовленими на 3D-принтері світлодіодні задні ліхтарі.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Спереду будуть встановлені 21-, а ззаду – 22-дюймові титанові колісні диски, виготовлені за технологією 3D-друку.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Незалежна підвіска всіх коліс виконана на подвійних важелях. Гальмівна система включає в себе керамічні гальмівні диски діаметром 428 мм спереду і 416 мм – ззаду, а також магнієві супорти, також надруковані на принтері.

Вартість новинки поки не повідомляється, але можна припустити, що це буде семизначна цифра. Керівник проекту Спірос Панопулос пообіцяв презентувати двомісний гіперкар на автошоу в Женеві в березні майбутнього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hennessey Performance обіцяє розігнати своє купе Venom F5 до 500 км / ч.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Греція
Теги
нові авто суперкар авто новини
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