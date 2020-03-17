300 к.с. і ксенон: найкрутіший Москвич-2141 перебуває в Україні

В Україні зробили незвичайний тюнінг Москвич-2141. Його результатом стала потужність, порівнянна зі спорткарами.

Штатно Москвич-2141 видавав від 72 до 113 к.с. (в залежності від двигуна – їх було кілька, обсягом від 1.5 до 2.0 л), в даному ж випадку машина володіє віддачею 298 л. с. і 357 Нм – саме такі характеристики показали виміри на стенді.

Москвич-2141 з крутим тюнінгом topgir.com.ua

У чому ж секрет цього Москвича? Річ у тім, що після 200 000 км пробігу у нього замінили основні агрегати: в автомобіль 1990 року встановили 1,8-літровий двигун і 5-ступіневу "механіку" від Audi TT. Крім того, від цього ж "німця" вона отримала гальмівну систему; в добавок була доопрацьована підвіска – її доповнили амортизаторами Bilstein.

Москвич-2141 з крутим тюнінгом topgir.com.ua

За екстер'єру та інтер'єру також не обійшлося без доробок: у Москвича з'явився "ксенон", нові колеса з 17-дюймовими дисками, спортивні "ковші" Recaro, кермо, Audi S4, діодне підсвічування салону і акустика Pioneer.

Москвич-2141 з крутим тюнінгом topgir.com.ua

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