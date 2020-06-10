"30 км потрібно їхати 1,5 години": як виглядає найгірша в Україні дорога
У мережі показали вітчизняну автомагістраль, яка сміливо претендує на звання найгіршої дороги в Україні. "Вбита" ділянка траси розташована на Миколаївщині на кордоні з Кіровоградською областю.
Відповідні фото були опубліковані користувачем Facebook Олександром Островським у групі "Я ненавиджу "Укравтодор".
У своєму пості автор зазначив, що ця ділянка дороги належить до траси міжнародного значення Полтава-Кишинів М13. І стан її гнітючий: на дорожньому полотні утворилося безліч величезних валунів, які доводиться об'їжджати автомобілістам.
Як довідалося видання УНІАН, знімки було зроблено в районі сіл Софіївка й Воєводське Миколаївської області – на них представлено трасу M13 від розв'язки з P06 до кордону з Кіровоградською областю. У коментарі водій зазначив, що за довжини цієї ділянки в 30 км їхати потрібно 1,5 години.
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