"30 км потрібно їхати 1,5 години": як виглядає найгірша в Україні дорога

У мережі показали вітчизняну автомагістраль, яка сміливо претендує на звання найгіршої дороги в Україні. "Вбита" ділянка траси знаходиться на Миколаївщині на кордоні з Кіровоградською областю.

Відповідні фото були опубліковані користувачем Facebook Олександром Островським у групі "Я ненавиджу" Укравтодор ".

facebook / IHateUkrAvtoDor

У своєму пості автор вказав, що дана ділянка дороги відноситься до траси міжнародного значення Полтава-Кишинів М13. І стан її гнітючий: на дорожньому полотні утворилося безліч величезних валунів, які доводиться об'їжджати автомобілістам.

facebook / IHateUkrAvtoDor

facebook / IHateUkrAvtoDor

facebook / IHateUkrAvtoDor

Як довідалося видання УНІАН, знімки були зроблені в районі сіл Софіївка і Воєводське Миколаївської області – на них представлена траса M13 від розв'язки з P06 до кордону з Кіровоградською областю. У коментарі водій зазначив, що при довжині цієї ділянки у 30 км їхати потрібно 1,5 години.

Розбитий ділянку дороги на карті (приблизно) УНІАН

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в українському райцентрі помітили рідкісний і дорогий Rolls-Royce.

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