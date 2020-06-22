2500 сил! Знаменитий седан Ford оснастили двигуном від танка

Шведські ентузіасти ось уже як три роки втілюють в життя дуже незвичайний тюнінг-проект. У легендарний рамний седан Ford Crown Victoria, який відомий своєю міцністю nf значними розмірами, вирішили встановити шалено великий і потужний двигун.

За основу була взята поліцейська версія седана, Ford Crown Victoria Police Interceptor, спочатку споряджена 4,6-літровим V8 на 210 к.с. Замість стокового мотора інженери запланували встановити 37-літровий мотор Rolls-Royce Griffon від винищувача Spitfire, однак він виявився надмірно громіздким, і в підсумку вибір припав на двигун Rolls-Royce Meteor V12 об'ємом 27 л. Цей агрегат виготовлявся в 1941-1964 роках, і свого часу споряджалися такі британські танки, як Challenger, Avenger і Centurion. Максимальна потужність силової установки – божевільні 2500 к.с.

Ford з двигуном на 2500 к.с. Фото: motor1.com

Оскільки такий двигун багато важить (800 кг) і споживає величезну кількість палива, шведам довелося виконати ряд інших доробок. Зокрема, була посилена ходова частина (на основі деталей від пікапа Chevrolet C10), перероблена система подачі палива, вдосконалено охолодження (змонтовано величезний радіатор) і встановлено паливний бак більшого об'єму.

Ford Crown Victoria. Фото: ocs-pl.oktawave.com

Однак, це ще не кінець проекту – його творцям тепер треба буде вирішити питання з коробкою передач (стандартна 4АКПП не в змозі "переварювати" таку потужність) і налаштувати підвіску, щоб автомобіль отримав стійкість на високій швидкості. А останнім для нього дуже важливо: шведи планують зробити так, щоб седан зміг розігнатися до 304 км/год. На ньому вони планують брати участь в драг-гонках.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що, як виявилося, в 1990-х роках ЗАЗ випустив електричну Таврію, яку згодом продавали у Німеччині.