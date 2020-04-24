240 конфіскованих авто та Москвич продадуть за борги
Прощатися зі своїм автомобілем завжди неприємно. Особливо в тому випадку, коли в гаражі їх 240 штук. Власникові знадобилося багато часу та грошей, щоб зібрати цю колекцію.
Американського бізнесмена Наджиба Хана звинуватили у фінансових махінаціях за допомогою своєї компанії, яка займалася грошовими операціями. В результаті діяльності підприємства багато клієнтів виявилися обдуреними. Для відшкодування збитків аукціонний дім RM Sotheby's займеться розпродажем конфіскованого майна.
Всього вдалося виявити більше 550 найменувань, які знаходяться у величезному гаражі підприємця. Серед них – мотоцикли і велосипеди, картини та інші предмети мистецтва, причепи та трейлери, вантажівки та іграшки. Серед них є навіть дитяча педальная машинка Москвич!
Але нас цікавлять автомобілі, які виявили в кількості 240 штук. У колекції є дійсно видатні зразки від Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, Morgan, Lamborghini, Ford, BMW, Citroen та багатьох інших брендів. Напевно в цьому гаражі знайдеться виробник на будь-яку букву алфавіту.
Торги відбудуться восени цього року. Сумарна вартість лотів може досягти $50 000 000.
Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в гаражі знайшли дуже рідкісний і дорогий суперкар Mercedes, який простояв там 44 роки.