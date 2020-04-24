240 конфіскованих авто та Москвич продадуть за борги

Прощатися зі своїм автомобілем завжди неприємно. Особливо в тому випадку, коли в гаражі їх 240 штук. Власникові знадобилося багато часу та грошей, щоб зібрати цю колекцію.

Американського бізнесмена Наджиба Хана звинуватили у фінансових махінаціях за допомогою своєї компанії, яка займалася грошовими операціями. В результаті діяльності підприємства багато клієнтів виявилися обдуреними. Для відшкодування збитків аукціонний дім RM Sotheby's займеться розпродажем конфіскованого майна.

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

Всього вдалося виявити більше 550 найменувань, які знаходяться у величезному гаражі підприємця. Серед них – мотоцикли і велосипеди, картини та інші предмети мистецтва, причепи та трейлери, вантажівки та іграшки. Серед них є навіть дитяча педальная машинка Москвич!

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

Але нас цікавлять автомобілі, які виявили в кількості 240 штук. У колекції є дійсно видатні зразки від Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, Morgan, Lamborghini, Ford, BMW, Citroen та багатьох інших брендів. Напевно в цьому гаражі знайдеться виробник на будь-яку букву алфавіту.

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

Торги відбудуться восени цього року. Сумарна вартість лотів може досягти $50 000 000.

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

240 конфіскованих машин продадуть на аукціоні rmsothebys.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в гаражі знайшли дуже рідкісний і дорогий суперкар Mercedes, який простояв там 44 роки.

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