23-річний BMW з трьома колесами оцінили у 38 000 євро
В Італії виставили на продаж незвичайний BMW, який являє собою такий собі мікс мотоцикла та автомобіля. Це триколісний BMW Modulo Car M89, який був побудований ще у далекому 1997 році.
Відомо, що автомобіль є унікальним – його зробили лише в одному екземплярі. Нетипове чудо техніки перебуває у відмінному стані, його пробіг становить лише 1000 км.
Унікальний триколісний BMW оснащений 75-сильним (50 Нм) трициліндровим двигуном об'ємом 740 "кубиків". Раніше такий мотор встановлювався на мотоцикл BMW K75, який випускався з 1985 по 1995 рік. Трансмісія – 5-ступенева "механіка" – також була запозичена у K75.
За формою кузова і компонуванням салону BMW Modulo Car M89 нагадує кабіну винищувача: завантаження здійснюється через одні зсувні двері, водій та пасажир розташовуються один за одним. Всередині є всі властиві автомобілю атрибути: класичне кермо, традиційні педалі, важіль перемикання КП і т.п.
За єдиний у своєму роді БМВ власник просить 38 000 євро. Однак неясно, чи можна на ньому буде пересуватися дорогами загального користування – про дозвіл на допуск автомобіля на траси нічого не повідомляється. Подивитись оголошення можна на сайті autovergiate.it.
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