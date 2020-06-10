23-річний BMW з трьома колесами оцінили у 38 000 євро

В Італії виставили на продаж незвичайний BMW, який являє собою такий собі мікс мотоцикла та автомобіля. Це триколісний BMW Modulo Car M89, який був побудований ще у далекому 1997 році.

Відомо, що автомобіль є унікальним – його зробили лише в одному екземплярі. Нетипове чудо техніки перебуває у відмінному стані, його пробіг становить лише 1000 км.

BMW Modulo Car M89 autovergiate.it

Унікальний триколісний BMW оснащений 75-сильним (50 Нм) трициліндровим двигуном об'ємом 740 "кубиків". Раніше такий мотор встановлювався на мотоцикл BMW K75, який випускався з 1985 по 1995 рік. Трансмісія – 5-ступенева "механіка" – також була запозичена у K75.

BMW Modulo Car M89 autovergiate.it

За формою кузова і компонуванням салону BMW Modulo Car M89 нагадує кабіну винищувача: завантаження здійснюється через одні зсувні двері, водій та пасажир розташовуються один за одним. Всередині є всі властиві автомобілю атрибути: класичне кермо, традиційні педалі, важіль перемикання КП і т.п.

BMW Modulo Car M89 autovergiate.it

За єдиний у своєму роді БМВ власник просить 38 000 євро. Однак неясно, чи можна на ньому буде пересуватися дорогами загального користування – про дозвіл на допуск автомобіля на траси нічого не повідомляється. Подивитись оголошення можна на сайті autovergiate.it.

BMW Modulo Car M89 autovergiate.it

BMW Modulo Car M89 autovergiate.it

BMW Modulo Car M89 autovergiate.it

BMW Modulo Car M89 autovergiate.it

BMW Modulo Car M89 autovergiate.it

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