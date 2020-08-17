23-річна українка на старому BMW обігнала Ferrari і Nissan GT-R

23-річна гонщиця Дар'я Зінченко стала переможницею в змаганнях із драг-рейсингу, які проходили в Умані (Черкаська область) 1-2 серпня. За кермом старої BMW дівчині вдалося, зокрема, обійти пілотів на більш сучасних Ferrari 458, Toyota Supra і Nissan GT-R.

Гонка, що пройшла в Умані, – це другий етап Професійної Української серії драг-рейсингу PROUDRS ADRENALIN DRIVE DRАG RACING. У них Дар'я Зінченко виступила на підготовленому BMW M3 E36. Її автомобіль оснащений спеціальним двигуном S50B30, який з урахуванням всіх доопрацювань видає 1050 к.с. Завдяки цьому "баварець" проходить дреговий "четвертак" (1/4 милі, 402 м) за 9,6 секунд. Тюнінгом авто займалася майстерня Culibeen Engeniring.

Як повідомляє YouTube-канал SRT, за підсумками заїздів Дарина Зінченко взяла "золото" у двох класах – ProRVD і StreetRVD. Крім того, вона завоювала друге місце в класі DDL.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українець збільшив запас ходу старого Nissan Leaf до 650 км.