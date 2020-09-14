Німець наочно показав, наскільки може бути вигідним електромобіль

Німець Міхаель Бадер, який ось уже як кілька років живе в Чорногорії, показав, наскільки вигідною може бути експлуатація електромобіля. На хетчбеці Renault Zoe він проїхав понад 2000 км, при цьому поїздка обійшлася йому в 12 євро (400 грн).

Як пише CDM News, на дорогу з селища Бар, що в в Утьєсі, Черногрія, до Гамбурга, Німеччина, у Бадера пішло 72 години. Загальна відстань подорожі склала 2100 км. За цей час він кілька разів зупинявся на сон, відпочинок і харчування.

За 2100 км поїздки німець витратив всього 12 євро на зарядку. Фото: CDM News

Вищезазначені 12 євро німець заплатив за зарядку автомобіля. Всього німець зупинявся для підживлення машини 12 разів.

Під час своєї поїздки Міхаель активно рекламував туризм в Чорногорії, роблячи акцент на тому, що подорож на електромобілі може бути не тільки зручною, але й дешевою.

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