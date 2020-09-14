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Німець наочно показав, наскільки може бути вигідним електромобіль

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
4,6 т.
Німець наочно показав, наскільки може бути вигідним електромобіль

Німець Міхаель Бадер, який ось уже як кілька років живе в Чорногорії, показав, наскільки вигідною може бути експлуатація електромобіля. На хетчбеці Renault Zoe він проїхав понад 2000 км, при цьому поїздка обійшлася йому в 12 євро (400 грн).

Як пише CDM News, на дорогу з селища Бар, що в в Утьєсі, Черногрія, до Гамбурга, Німеччина, у Бадера пішло 72 години. Загальна відстань подорожі склала 2100 км. За цей час він кілька разів зупинявся на сон, відпочинок і харчування.

За 2100 км поїздки німець витратив всього 12 євро на зарядку.

Вищезазначені 12 євро німець заплатив за зарядку автомобіля. Всього німець зупинявся для підживлення машини 12 разів.

Під час своєї поїздки Міхаель активно рекламував туризм в Чорногорії, роблячи акцент на тому, що подорож на електромобілі може бути не тільки зручною, але й дешевою.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у Tesla Model X з'явився найнебезпечніший суперник.

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