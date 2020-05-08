2020 Mercedes-Benz CLS отримав 1,5-літровий мотор

Підвищити продажі в Піднебесній свого стильного спортседана Mercedes-Benz CLS в компанії вирішили радикальним чином.

2020 Mercedes-Benz CLS 260 media.daimler.com

На китайському ринку дебютувала "бюджетна" версія з компактним мотором від C-Class. Новинка, що отримала позначення CLS 260, оснащена 1,5-літровою турбірованной "четвіркою". Цей мотор видає потужність 184 к.с., а обертовий момент досягає 280 Нм. У парі з ним працює 9-ступінчастий "автомат".

2020 Mercedes-Benz CLS 260 media.daimler.com

2020 Mercedes-Benz CLS 260 media.daimler.com

В результаті CLS 260 здатний розганятися до 100 км/год за 8,7 секунд, а швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Серед переваг моделі – скромна витрата палива, яка в змішаному циклі дорівнює 7,2 л/100 км.

2020 Mercedes-Benz CLS 260 media.daimler.com

Варто відзначити, що в Китаї новинку оцінили в 576800 юанів, що еквівалентно $81332. Для порівняння, в Європі за $62440 (€57792) пропонується дизельна версія CLS 220d з 2-літровим 194-сильним мотором. А бензиновий 300-сильний CLS 350 обійдеться в €63468 ($68573).

2020 Mercedes-Benz CLS 260 media.daimler.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили унікальний універсал Mercedes-Benz S-Class.