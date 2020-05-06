2000 нових машин на тиждень замкнули на кораблі

Стас Сіділєв Новини 11:54, 6.05.2020

Останнім часом попит на нові автомобілі (так само як і на старі) знизився по всьому світу. У зв'язку з цим склади переповнені, а доставка машин кораблями тепер не така проста.

У порт Лос-Анджелесу прибули 2000 нових Nissan та Infinity, проте автомобілі не могли зійти на берег близько тижня. Транспортні засоби довелося залишити на борту судна Jupiter Spirit не кілька днів.

Порт Лос-Анджелесу переповнений новими авто
bloomberg.com

Портові склади заповнені новими автомобілями, адже через падіння продажів та уповільнення ринку дилери не поспішають забирати машини. Через це транспортні засоби, що прибувають, просто ніде залишити.

Вантажний корабель Jupiter Spirit
motor.ru

Кораблю Jupiter Spirit близько тижня довелося чекати своєї черги біля берегів Лос-Анджелесу. При звичайних умовах розвантаження такого судна в порту займає півдня.

Кораблі дрейфують біля берегів, чекаючи на своєю чергу для розвантаження
bloomberg.com
Нові кросовери Nissan після розвантаження
bloomberg.com

Як розповідав OBOZREVATEL, з дна океану підняли кілька нових автомобілів.

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