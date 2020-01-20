€200 000 cтали попелом: рідкісне авто самознищилося просто під час руху

Прикрий випадок трапився з одним із найбільш дорогих та рідкісних авто сучасності. Суперкар Lamborghini зайнявся прямо під час руху й, на превеликий жаль, повністю згорів.

Як пише Carscoops, інцидент відбувся у Празі, Чехія. Автомобіль заїхав у тунель, але з нього вже не виїхав – суперкар запалав і за лічені хвилини перетворився на купу металу.

Рідкісний Lamborghini Aventador Carbonado згорів дощенту carscoops.com

Причому самознищився не звичайний Lamborghini, а тюнінгований Aventador Carbonado від ательє Mansory, чий тираж становить лише 6 штук. Така машина відрізняється карбоновим обвісом та форсованим до 1250 к.с. двигуном, з яким вона пришвидшується до "сотні" за 2,6 секунди та набирає максимальну швидкість у 380 км/год.

Рідкісний Lamborghini Aventador Carbonado згорів дощенту carscoops.com

Рідкісний Lamborghini Aventador Carbonado згорів дощенту carscoops.com

Причиною називається технічний дефект автомобіля (тут варто зазначити, що загоряння суперкарів через несправності є частим явищем). Попередня сума збитків становить 200 000 євро. Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав.

Рідкісний Lamborghini Aventador Carbonado згорів дощенту carscoops.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував список найдорожчих авто, які розбили в Україні у 2019 році. Крім того, торік трапився курйоз із новим Porsche: суперкар вартістю 300 000 доларів розбили відразу після того, як виїхали з салону.

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