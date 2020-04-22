20 раритетних авто іржавіють на одній зі стоянок в Україні

Найчастіше кинуті ексклюзивні авто знаходять в західних країнах, але бувають й виключення. Іноді такі машини виявляють навіть в Україні.

Користувач соцмережі Facebook під Німке Peter Klinch опублікував фотографії однієї з непримітних стоянок, яка знаходиться у місті Хмельницький. На ній знаходиться пристойна кількість раритетних автомобілів, за якими давно не стежили. На останній факт вказує їх стан.

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому Peter Klinch, Facebook

На цій стоянці перебуває близько 20 машин, велика частина з яких – радянські автомобілі 1950-1970-х років. Серед іншого, це недешевий ГАЗ-12 ЗИМ, рідкісна СМЗ С-3Д, яку в народі прозвали "Інвалідка", кілька примірників ГАЗ-21 Волга, ГАЗ М-20 Победа, а також ряд моделей Москвич.

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому Peter Klinch, Facebook

Втім, є і дуже рідкісні, екзотичні моделі – FSO Warszawa (польські аналог радянської Победа), Trabant P601 і Wartburg 1300 (знамениті авто виробництва НДР).

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому Peter Klinch, Facebook

Швидше за все, у автомобілів є власник, але по суті вони є закинутими – видно, що про машини давно забули. Раритети перебувають у не найкращому стані, деякі з них вже сильно поржавіли.

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