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22 квітня • оновлено в 11:48
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20 раритетних авто іржавіють на одній із стоянок в Україні

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Найчастіше кинуті ексклюзивні авто знаходять в західних країнах, але бувають й виключення. Іноді такі машини виявляють навіть в Україні.

Користувач соцмережі Facebook під Німке Peter Klinch опублікував фотографії однієї з непримітних стоянок, яка знаходиться у місті Хмельницький. На ній знаходиться пристойна кількість раритетних автомобілів, за якими давно не стежили. На останній факт вказує їх стан.

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому

Peter Klinch, Facebook

На цій стоянці перебуває близько 20 машин, велика частина з яких – радянські автомобілі 1950-1970-х років. Серед іншого, це недешевий ГАЗ-12 ЗИМ, рідкісна СМЗ С-3Д, яку в народі прозвали "Інвалідка", кілька примірників ГАЗ-21 Волга, ГАЗ М-20 Победа, а також ряд моделей Москвич.

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому

Peter Klinch, Facebook

Втім, є і дуже рідкісні, екзотичні моделі – FSO Warszawa (польські аналог радянської Победа), Trabant P601 і Wartburg 1300 (знамениті авто виробництва НДР).

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому

Стоянка з покинутими раритетами у Хмельницькому

Peter Klinch, Facebook

Швидше за все, у автомобілів є власник, але по суті вони є закинутими – видно, що про машини давно забули. Раритети перебувають у не найкращому стані, деякі з них вже сильно поржавіли.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в гаражі знайшли 60-річний Mercedes, вартість якого – понад 1 млн доларів.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
б/к автомобіль ретро курйоз ВАЗ газ Москвич
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