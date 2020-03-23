20 електрокарів загнали у сніг та мороз: скільки вони протрималися

Зараз вже далеко не секрет, що реальні експлуатаційні характеристики електромобіля, такі як запас ходу і час зарядки, можуть помітно відрізнятися від заявлених виробником даних.

Особливо це стосується зимового періоду, коли цифри можуть відчутно падати через агресивний зовнішній вплив.

naf.no

Але щоб розставити всі крапки над "і", Норвезька автомобільна федерація вирішила провести великий зимовий пробіг електромобілів. Подібні тести проводилися і раніше, проте така велика кількість машин – 20 "електричок" – вперше була зібрано на одній дорозі.

Всі автомобілі проїхали по снігу та на невеликому (-2 градуси Цельсія) морозі 482 км, де їх швидкість варіювалася від 60 до 110 км/год. В ході цього експерименту автомобілісти з'ясували, скільки насправді проїжджає конкретний електромобіль в холодну пору, скільки часу і йому потрібно на швидку підзарядку, а також вийде запустити машину, після того, як системи повідомлять про те, що батарея повністю розряджена.

naf.no

В результаті було встановлено, що в середньому запас ходу електромобілів взимку менший на 18,5% від тієї цифри, що заявляють виробники – хтось "втрачає" менше, а хтось – більше. Наприклад, найближчим до офіційного запасу ходу виявився Hyundai Kona: із заявлених 449 км пробігу він зміг пробігти 404,5 км, що лише на 9,91% менше, ніж заявлено офіційно. А ось аутсайдером виявився Opel Ampera-e – c офіційним пробігом в 423 км по WLTP він зміг проїхати всього 296,9 км, таким чином, різниця склала серйозних 29,81%.

В цілому ж результати по всіх електромобілів виглядають наступним чином:

Примітка: Offical WLTP Range - офіційний запас ходу за циклом WLTP; actual range - запас ходу, який був встановлений під час тесту insideevs.com

Примітка: Offical WLTP Range - офіційний запас ходу за циклом WLTP; actual range - запас ходу, який був встановлений під час тесту insideevs.com

Що ж стосується зарядки, то швидше за всіх від 10% до 80% зарядився Audi e-tron 55 quattro – на це у нього пішло 27 хвилин. А Opel Ampera-e і тут виявився гіршим – на досягнення цього результату у нього пішло 95 хв. Знамениті Nissan Leaf і Renault Zoce показали час у 75 і 65 хв відповідно.

naf.no

Нарешті, експерти встановили, що після того, як електромобілі розрядили до нуля, вони ще можуть трохи проїхати, що є великим плюсом, коли водій "глохне" в кількох метрах від зарядки або будинку. Щоб машину знову запустити, їй потрібно дати відпочити – приблизно півгодини-годину.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, як холод впливає на технічну складову електромобілів.

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