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23 березня • оновлено в 18:26
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20 електрокарів загнали у сніг та мороз: скільки вони протрималися

1.1т
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Зараз вже далеко не секрет, що реальні експлуатаційні характеристики електромобіля, такі як запас ходу і час зарядки, можуть помітно відрізнятися від заявлених виробником даних.

Особливо це стосується зимового періоду, коли цифри можуть відчутно падати через агресивний зовнішній вплив.

20 електрокарів загнали у сніг та мороз: скільки вони протрималися

naf.no

Але щоб розставити всі крапки над "і", Норвезька автомобільна федерація вирішила провести великий зимовий пробіг електромобілів. Подібні тести проводилися і раніше, проте така велика кількість машин – 20 "електричок" – вперше була зібрано на одній дорозі.

Всі автомобілі проїхали по снігу та на невеликому (-2 градуси Цельсія) морозі 482 км, де їх швидкість варіювалася від 60 до 110 км/год. В ході цього експерименту автомобілісти з'ясували, скільки насправді проїжджає конкретний електромобіль в холодну пору, скільки часу і йому потрібно на швидку підзарядку, а також вийде запустити машину, після того, як системи повідомлять про те, що батарея повністю розряджена.

20 електрокарів загнали у сніг та мороз: скільки вони протрималися

naf.no

В результаті було встановлено, що в середньому запас ходу електромобілів взимку менший на 18,5% від тієї цифри, що заявляють виробники – хтось "втрачає" менше, а хтось – більше. Наприклад, найближчим до офіційного запасу ходу виявився Hyundai Kona: із заявлених 449 км пробігу він зміг пробігти 404,5 км, що лише на 9,91% менше, ніж заявлено офіційно. А ось аутсайдером виявився Opel Ampera-e – c офіційним пробігом в 423 км по WLTP він зміг проїхати всього 296,9 км, таким чином, різниця склала серйозних 29,81%.

В цілому ж результати по всіх електромобілів виглядають наступним чином:

Примітка: Offical WLTP Range - офіційний запас ходу за циклом WLTP; actual range - запас ходу, який був встановлений під час тесту

Примітка: Offical WLTP Range - офіційний запас ходу за циклом WLTP; actual range - запас ходу, який був встановлений під час тесту

insideevs.com

Примітка: Offical WLTP Range - офіційний запас ходу за циклом WLTP; actual range - запас ходу, який був встановлений під час тесту

Примітка: Offical WLTP Range - офіційний запас ходу за циклом WLTP; actual range - запас ходу, який був встановлений під час тесту

insideevs.com

Що ж стосується зарядки, то швидше за всіх від 10% до 80% зарядився Audi e-tron 55 quattro – на це у нього пішло 27 хвилин. А Opel Ampera-e і тут виявився гіршим – на досягнення цього результату у нього пішло 95 хв. Знамениті Nissan Leaf і Renault Zoce показали час у 75 і 65 хв відповідно.

20 електрокарів загнали у сніг та мороз: скільки вони протрималися

naf.no

Нарешті, експерти встановили, що після того, як електромобілі розрядили до нуля, вони ще можуть трохи проїхати, що є великим плюсом, коли водій "глохне" в кількох метрах від зарядки або будинку. Щоб машину знову запустити, їй потрібно дати відпочити – приблизно півгодини-годину.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, як холод впливає на технічну складову електромобілів.

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Автор
Віталій Сазонов
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