2 мільйони доларів в авто: пенсіонер знайшов лотерейний квиток

Стас Сіділєв Новини 13:30, 28.07.2020 Оновлено: 13:36, 28.07.2020

Пенсіонер з австралійського Сіднея знайшов у своїй машині виграшний лотерейний квиток на 2 мільйони доларів. Чоловік навіть забув, що купив квиток у вихідні.

Переможець виявив квитанцію про участь у лотереї в понеділок, коли вирушив на роботу. З вихідних виграшний квиток на $2 000 000 лежав на пасажирському сидінні.

Щасливий пенсіонер грає в лотерею один раз на місяць. Цього разу все склалося успішно. Виграш пенсіонер витратить на ремонт будинку, решту коштів покладе на рахунок. Перед цим, напевно, доведеться сплатити великий податок з отриманої суми.

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