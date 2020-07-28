2 мільйони доларів в авто: пенсіонер знайшов лотерейний квиток

Пенсіонер з австралійського Сіднея знайшов у своїй машині виграшний лотерейний квиток на 2 мільйони доларів. Чоловік навіть забув, що купив квиток у вихідні.

Переможець виявив квитанцію про участь у лотереї в понеділок, коли вирушив на роботу. З вихідних виграшний квиток на $2 000 000 лежав на пасажирському сидінні.

Щасливий пенсіонер грає в лотерею один раз на місяць. Цього разу все склалося успішно. Виграш пенсіонер витратить на ремонт будинку, решту коштів покладе на рахунок. Перед цим, напевно, доведеться сплатити великий податок з отриманої суми.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про щораз вищі ціни на акції Tesla, завдяки чому власники цінних паперів примножують свої капітали.