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6 квітня • оновлено в 14:33
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$ 2,32 млн і салон від Maybach: на продаж виставили незвичайний Mercedes

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Унікальний пульман-лімузин Mercedes-Benz 600 виставили на продаж в одному з салонів в Голландії. Незвичайність машини полягає в глибокій модернізації салону.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

З 1963 по 1981 рік флагманом виробничої програми компанії Mercedes-Benz була модель 600 (W100). Цей автомобіль випускався в різних модифікаціях, з різними кузовами і розмірами колісної бази, але всі вони збиралися вручну за індивідуальним замовленням. Всього за 18 років виготовили 2677 "шестисотий", а включаючи 59 примірників з кузовом ландоле.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Пропонований на продаж пульман-лімузин 1975 року – Mercedes-Benz 600 Pullman – пройшов повний цикл реставраційних робіт. Зовні від серійної моделі автомобіль відрізняється ексклюзивним забарвленням металізованої емаллю перламутрового кольору. В іншому, модель повністю відповідає зовнішності машини 70-х років.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

А ось пасажирська частина салону разюче відрізняється від оригіналу. Більшість елементів були взяті від лімузина Maybach 62. Величезний список встановлених опції включає панорамний дах, що затемнюється, додаткові прилади на стельової консолі, а також розкішні крісла з електроприводами, вентиляцією і підігрівом.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Крім того, тут є спеціальна система клімат-контролю, холодильник з міні-баром, світлодіодне фонове підсвічування, мультимедійна система з великим екраном, DVD i Dolby Surround Sound System, а також інші приємні і корисні опції.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

У створенні унікального Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach брали участь майстри реставраційного підрозділу Mercedes-Benz Classic і фахівці відділу розробок Daimler AG. Процес реставрації та модернізації автомобіля зайняв 7 років і зажадав інвестицій в розмірі $ 3,23 млн.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Щоб зберегти колекційну цінність класичного авто, більшість оригінальних вузлів і агрегатів моделі W100 були збережені.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Зокрема, автомобіль оснащений "рідним" 6,3-літровим V8 потужністю 250 к.с. Він приводить в рух задні колеса, а крутний момент до них відправляється через 4-ступінчасту автоматичну трансмісію.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

За 6 років експлуатації автомобіль проїхав всього 1112 км і тепер вiн чекає на нового власника. Цiна моделi – $ 2,32 мільйона.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Mercedes-Benz з "серцем" BMW виставили на продаж.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Нідерланди
Теги
Mercedes-Benz Mercedes-Maybach ретро новини авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Sam Vik
Sam Vik
Офигеть математика - вложили в реставрацию $3,23 млн., а продают за $2,32 млн.
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