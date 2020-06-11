18-річна дівчина "розвалила" на трасі суперкар Audi R8

Віталій Сазонов Новини 17:00, 11.06.2020

Спортивні автомобілі завжди вимагають обережного поводження, ясної голови і великого водійського досвіду. Наочне тому підтвердження – ДТП, яке нещодавно відбулося на автобані Німеччини.

18-річна дівчина з Швейцарії рухалася трасою на Audi R8 V10, але до кінцевої точки не добралася – автомобілістка потрапила в аварію, в якій 525-сильний суперкар отримав досить серйозні пошкодження (приблизна вартість завданої шкоди – 80000 євро). На щастя, і водійка, і її пасажир залишилися живі, проте їх госпіталізували з травмами.

Розбитий Audi R8
autobild.de

За інформацією autobild.de, причиною ДТП стала втрата контролю над автомобілем через великій швидкості. Важливу роль в цьому зіграла ще й мокра дорога – в цей час якраз ішов дощ.

Розбитий Audi R8
autobild.de
Розбитий Audi R8
autobild.de

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як канадець полетів до Німеччини, щоб поскаржитися головному офісу Mercedes на свій S-Class.

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