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11 червня • оновлено в 17:27
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18-річна дівчина "розвалила" на трасі суперкар Audi R8

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Спортивні автомобілі завжди вимагають обережного поводження, ясної голови і великого водійського досвіду. Наочне тому підтвердження – ДТП, яке нещодавно відбулося на автобані Німеччини.

18-річна дівчина з Швейцарії рухалася трасою на Audi R8 V10, але до кінцевої точки не добралася – автомобілістка потрапила в аварію, в якій 525-сильний суперкар отримав досить серйозні пошкодження (приблизна вартість завданої шкоди – 80000 євро). На щастя, і водійка, і її пасажир залишилися живі, проте їх госпіталізували з травмами.

Розбитий Audi R8

Розбитий Audi R8

autobild.de

За інформацією autobild.de, причиною ДТП стала втрата контролю над автомобілем через великій швидкості. Важливу роль в цьому зіграла ще й мокра дорога – в цей час якраз ішов дощ.

Розбитий Audi R8

Розбитий Audi R8

autobild.de

Розбитий Audi R8

Розбитий Audi R8

autobild.de

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як канадець полетів до Німеччини, щоб поскаржитися головному офісу Mercedes на свій S-Class.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
ДТП курйоз авто суперкар
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