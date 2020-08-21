17-річний водій BMW побив поліцейські авто під час погоні

Поліція Латвії опублікувала відеозапис з бортової камери патрульного авто жорсткої погоні за злочинцем. Випадок стався кілька днів тому на одній із заміських трас балтійської країни.

Як випливає з опису до кадрів, історія почалася з того, що диспетчер повідомив поліцейському наряду про автомобіль BMW на французькій реєстрації, який зупинився в крайній лівій смузі. Поліцейські припустили, що водій машини потребує допомоги і рушили до нього. Коли ж "копи" прибули на місце, вони побачили, що водій стоїть поруч з авто, а його супутниця заправляє БМВ паливом. Правоохоронці вирішили поцікавитися, чи все в порядку, але як тільки вони припаркувалися, чоловік і жінка швидко заскочили в автомобіль і почали тікати.

Скріншот відео

Після цього почалася шалена і тривала погоня – водій БМВ не збирався здаватися. На деяких ділянках швидкість досягала 160-180 км/год, а трохи пізніше до переслідування підключився ще один екпіпаж патрульних. Поліцейські спробували притиснути порушника до узбіччя, але у відповідь він став таранити поліцейські авто.

Скріншот відео

Втім, в кінцевому рахунку одній з поліцейських машин – Skoda Superb – все ж вдалося "скинути" BMW з дороги і заарештувати водія і його супутницю. Пізніше виявилося, що за кермом знаходився 17-річний хлопець, який не тільки не мав водійських прав, але й знаходився під дією наркотиків. Крім того, виявилося, що у седана ще і липові номери – насправді автомобіль був зареєстрований не у Франції, а в Німеччині.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що водій Mercedes помив своє авто бензином прямо на АЗС.