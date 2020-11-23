17-річний хлопець розбив унікальний автомобіль за 2,8 млн євро

17-річний ютубер і фанат автомобілів Гейдж Гілліан потрапив у ДТП на одному з найдорожчих автомобілів сучасності. Хлопець розбив Pagani Huayra вартістю 2,8 млн євро, який належав його батькові.

Як пише Carbuzz, аварія сталася в Далларі, штат Техас, США. Підліток не впорався з керуванням, врізався в бордюр, а потім зіткнувся з деревом. На щастя, він відбувся зламаною рукою, а ось машина була знищена. Найімовірніше, повністю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Розбитий Pagani Huayra Скріншот відео

Неповнолітній Гейдж неодноразово мав доступ до найвишуканіших машин в світі. Річ у тім, що його батько – мільярдер Тім Гілліан, власник колекції дорогих автомобілів, таких як Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Urus. Крім того, в його гаражі був Pagani Huayra Roadster в оригінальній версії фіолетового кольору. Саме цей автомобіль і розбив блогер: судячи з усього, його підвело поєднання недосвідченості та великої потужності суперкара, з якої ютубер не зміг впоратися.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, в США назвали найбільш та найменш надійні автомобілі сучасності.