16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км
Деякі автомобілі здатні за свій життєвий цикл проїхати вражаючу кількість кілометрів. Вони не здаються навіть тоді, коли їх одометр показує "смертельні" чотири дев'ятки.
Така живучість обумовлена найчастіше двома факторами – надійністю самого авто і належним доглядом власника за своїм "підопічним".
Auto Oboz склав список із 15 вражаючих машин, пробіг яких перевалив далеко за 1,5 млн км.
Honda Civic 2006 року – 1 600 000 км
Toyota Tundra 2007 року – 1 600 000 км
Saab 900 SPG 1989 року – 1 600 000 км
Lexus LS 400 1996 року – 1 600 000 км
Nissan Frontier 2007 року – 1 600 000 км
Honda Accord EX 1991 року – 1 860 000 км
Ford F-250 2006 року – 1 930 000 км
Chevy Silverado 3500 Heavy Duty 2006 року – 1 960 000 км
Mercedes-Benz 250SE 1966 року – 2 060 000 км
Chevrolet C1500 1991 року – 2 076 000 км
Lincoln Town Car 1983 року – 2 100 000 км
Volkswagen Beetle 1963 року – 2 600 000 км
Plymouth Fury 1963 року – 2 607 000 км
Volvo 245 GL 1979 року – 2 623 000 км
Mercedes-Benz 240D 1976 року – 4 587 000 км
Volvo P1800 1966 року – 4 900 000 км
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що хтось купив на аукціоні у США "биток" із пробігом 1 300 000 км.