Деякі автомобілі здатні за свій життєвий цикл проїхати вражаючу кількість кілометрів. Вони не здаються навіть тоді, коли їх одометр показує "смертельні" чотири дев'ятки.

Така живучість обумовлена найчастіше двома факторами – надійністю самого авто і належним доглядом власника за своїм "підопічним".

Auto Oboz склав список із 15 вражаючих машин, пробіг яких перевалив далеко за 1,5 млн км.

Honda Civic 2006 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км Фото: blog.consumerguide.com

Toyota Tundra 2007 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км equipmentworld.com

Saab 900 SPG 1989 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км kiplinger.com

Lexus LS 400 1996 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км roadandtrack.com

Nissan Frontier 2007 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км nissanusa.com

Honda Accord EX 1991 року – 1 860 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км reddit.com

Ford F-250 2006 року – 1 930 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км youtube.com

Chevy Silverado 3500 Heavy Duty 2006 року – 1 960 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км skillter.com

Mercedes-Benz 250SE 1966 року – 2 060 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км motoarigato.blogspot.com

Chevrolet C1500 1991 року – 2 076 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км autoblog.com

Lincoln Town Car 1983 року – 2 100 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км autocar.co.uk

Volkswagen Beetle 1963 року – 2 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км inc.com

Plymouth Fury 1963 року – 2 607 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км mecum.com

Volvo 245 GL 1979 року – 2 623 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км carpixel.net

Mercedes-Benz 240D 1976 року – 4 587 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км autocar.co.uk

Volvo P1800 1966 року – 4 900 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км motor1.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що хтось купив на аукціоні у США "биток" із пробігом 1 300 000 км.

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