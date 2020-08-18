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16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
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16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

Lexus LS з пробігом 1,6 млн км.. Фото: roadandtrack.com

Деякі автомобілі здатні за свій життєвий цикл проїхати вражаючу кількість кілометрів. Вони не здаються навіть тоді, коли їх одометр показує "смертельні" чотири дев'ятки.

Така живучість обумовлена найчастіше двома факторами – надійністю самого авто і належним доглядом власника за своїм "підопічним".

Auto Oboz склав список із 15 вражаючих машин, пробіг яких перевалив далеко за 1,5 млн км.

Honda Civic 2006 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км Фото: blog.consumerguide.com

Toyota Tundra 2007 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км equipmentworld.com

Saab 900 SPG 1989 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км kiplinger.com

Lexus LS 400 1996 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км roadandtrack.com

Nissan Frontier 2007 року – 1 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км nissanusa.com

Honda Accord EX 1991 року – 1 860 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км reddit.com

Ford F-250 2006 року – 1 930 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км youtube.com

Chevy Silverado 3500 Heavy Duty 2006 року – 1 960 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км skillter.com

Mercedes-Benz 250SE 1966 року – 2 060 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км motoarigato.blogspot.com

Chevrolet C1500 1991 року – 2 076 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км autoblog.com

Lincoln Town Car 1983 року – 2 100 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км autocar.co.uk

Volkswagen Beetle 1963 року – 2 600 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км inc.com

Plymouth Fury 1963 року – 2 607 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км mecum.com

Volvo 245 GL 1979 року – 2 623 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км carpixel.net

Mercedes-Benz 240D 1976 року – 4 587 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км autocar.co.uk

Volvo P1800 1966 року – 4 900 000 км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км

16 вражаючих автомобілів, які проїхали понад 1,5 млн км motor1.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що хтось купив на аукціоні у США "биток" із пробігом 1 300 000 км.

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