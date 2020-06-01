Американське видання Car&Driver вирішило докладно розповісти про тонкощі сучасних двигунів в автомобілях.
Раніше OBOZREVATEL уже писав про те, що авторитетний журнал назвав 5 найбільш ненадійних автомобільних "сердець" останніх років. А тепер навпаки – йдеться про найкращі мотори.
15 найкращих автомобільних двигунів останніх років
caranddriver.com
Однак, у цьому рейтингу виявилося вже не п'ять, а п'ятнадцять двигунів. Це саме ті силові установки, які найбільше вразили журналістів під час тестів нових (і відносно нових) авто. Своєї нагороди мотори удостоїлися за "найкраще поєднання продуктивності й індивідуальності", а також "велику кількість конфігурацій" (охоплення кількості моделей) та низку інших особливостей.
2,5-літровий рядний 5-циліндровий турбомотор від Audi
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Audi RS3, Audi TT RS
Продуктивність: 400 к.с. і 480 Нм
2,0-літровий SKYACTIV-G від Mazda
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Mazda MX-5
Продуктивність: 190 к.с.
4,4-літровий твін-турбо V8 від BMW
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: багато моделей BMW, такі як M5 і X5M
Продуктивність: 530-625 к.с. залежно від авто та модифікації
6,2-літровий V8 від Chevrolet
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Chevrolet Corvette
Продуктивність: 650-755 к.с., залежно від покоління і модифікації
6,2-літровий V8 з компресором від Dodge
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye
Продуктивність: 707-797 к.с. (891 Нм), залежно від версії
3,9-літровий V8 з подвійним турбонаддувом від Ferrari
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Ferrari 488 Pista, Ferrari GTCLusso T, Ferrari F8 Tributo, Ferrari Portofino, Ferrari SF90 Stradale
Продуктивність: від 500 до 710 л.с.
2,9-літровий твін-турбо V6 від Alfa Romeo
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Stelvio Quadifoglio
Продуктивність: 510 к.с. і 600 Нм
3,5-літровий EcoBoost V6 від Ford
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Ford F-150
Продуктивність: 375 к.с. і 691 Нм
4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом від Volkswagen Group
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: на багатьох моделях VW, Audi, Bentley і Porsche
Продуктивність: 650 к.с. і 850 Нм
6,7-літровий турбодизель високої потужності від Cummins
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Ram 3500
Продуктивність: 400 к.с. і тисяча триста п'ятдесят п'ять Нм
2,0-літровий рядний турбомотор DOHC від Honda
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Honda Accord, Honda Civic Type R
Продуктивність: до 315 к.с. і 400 Нм
5,2-літровий V8 з компресором від Ford
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Ford Mustang Shelby GT500
Продуктивність: 760 к.с. і 850 Нм
3-літровий рядний турбмотор від BMW
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: багатьох моделях BMW, зокрема, M2 і M4
Продуктивність: до 510 к.с.
6,5-літровий V12 від Ferrari
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Ferrari 812 Superfast
Продуктивність: 800 к.с.
4,0-літровий від Porsche
caranddriver.com
На яких авто встановлюється: Porsche 718 Cayman GT4, Porsche 718 Spyder
Продуктивність: від 420 к.с.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україну скоро має повернутися техогляд автомобілів.
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