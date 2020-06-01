Американське видання Car&Driver вирішило докладно розповісти про тонкощі сучасних двигунів в автомобілях.

Раніше OBOZREVATEL уже писав про те, що авторитетний журнал назвав 5 найбільш ненадійних автомобільних "сердець" останніх років. А тепер навпаки – йдеться про найкращі мотори.

15 найкращих автомобільних двигунів останніх років caranddriver.com

Однак, у цьому рейтингу виявилося вже не п'ять, а п'ятнадцять двигунів. Це саме ті силові установки, які найбільше вразили журналістів під час тестів нових (і відносно нових) авто. Своєї нагороди мотори удостоїлися за "найкраще поєднання продуктивності й індивідуальності", а також "велику кількість конфігурацій" (охоплення кількості моделей) та низку інших особливостей.

2,5-літровий рядний 5-циліндровий турбомотор від Audi

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Audi RS3, Audi TT RS

Продуктивність: 400 к.с. і 480 Нм

2,0-літровий SKYACTIV-G від Mazda

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Mazda MX-5

Продуктивність: 190 к.с.

4,4-літровий твін-турбо V8 від BMW

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: багато моделей BMW, такі як M5 і X5M

Продуктивність: 530-625 к.с. залежно від авто та модифікації

6,2-літровий V8 від Chevrolet

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Chevrolet Corvette

Продуктивність: 650-755 к.с., залежно від покоління і модифікації

6,2-літровий V8 з компресором від Dodge

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye

Продуктивність: 707-797 к.с. (891 Нм), залежно від версії

3,9-літровий V8 з подвійним турбонаддувом від Ferrari

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Ferrari 488 Pista, Ferrari GTCLusso T, Ferrari F8 Tributo, Ferrari Portofino, Ferrari SF90 Stradale

Продуктивність: від 500 до 710 л.с.

2,9-літровий твін-турбо V6 від Alfa Romeo

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Stelvio Quadifoglio

Продуктивність: 510 к.с. і 600 Нм

3,5-літровий EcoBoost V6 від Ford

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Ford F-150

Продуктивність: 375 к.с. і 691 Нм

4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом від Volkswagen Group

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: на багатьох моделях VW, Audi, Bentley і Porsche

Продуктивність: 650 к.с. і 850 Нм

6,7-літровий турбодизель високої потужності від Cummins

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Ram 3500

Продуктивність: 400 к.с. і тисяча триста п'ятдесят п'ять Нм

2,0-літровий рядний турбомотор DOHC від Honda

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Honda Accord, Honda Civic Type R

Продуктивність: до 315 к.с. і 400 Нм

5,2-літровий V8 з компресором від Ford

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Ford Mustang Shelby GT500

Продуктивність: 760 к.с. і 850 Нм

3-літровий рядний турбмотор від BMW

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: багатьох моделях BMW, зокрема, M2 і M4

Продуктивність: до 510 к.с.

6,5-літровий V12 від Ferrari

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Ferrari 812 Superfast

Продуктивність: 800 к.с.

4,0-літровий від Porsche

caranddriver.com

На яких авто встановлюється: Porsche 718 Cayman GT4, Porsche 718 Spyder

Продуктивність: від 420 к.с.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україну скоро має повернутися техогляд автомобілів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!