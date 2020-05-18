15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

Британський YouTube-канал CarWow склав цікавий рейтинг автомобілів. Особливо він буде корисний тим, хто бажає купити собі свіже вживане авто.

Взявши за основу дані сайту WarrantyWise, який пропонує послуги з усунення несправностей після закінчення заводської гарантії, журналісти склали список з 15 найбільш ненадійних автомобілів за останні десять років та найпоширеніших та найдорожчих несправностей у цих моделей.

15 найменш надійних авто theautowarehouse.com

Виявилося, що найбільше дефектних авто відносяться до преміального сегменту. При цьому найбільша кількість несправностей припадає на пневподвіску, двигун та електросистему. Загалом та в цілому цей список виглядає наступним чином:

15. Tesla Model S

carscoops.com

З усіх автомобілів преміум-класу Tesla Model S є єдиним легковиком, у якій найменші проблеми з силовою установкою – вона електрична, а тому має більш просту будуву. Тим не менш, електрокар нерідко потребує дорогого ремонту пневмопідвіски.

14. BMW M4

carscoops.com

Відмінна драйверская машина, але є проблеми з гальмами. Втім, з інформаційно-розважальною системою справи йдуть ще гірше.

13. Mercedes-Benz GL

carscoops.com

Старше покоління позашляховика (його нове ім'я – GLS) не може похвалитися надійною електронікою.

12. Ford Galaxy

carscoops.com

Проблеми з коробкою передач.

11. BMW X5

carscoops.com

Старші покоління легендарного "ікса" страждають від проблем з підвіскою та двигунами.

10. Range Rover

carscoops.com

Проблемні пневмопідвіска та мотори.

9. Mazda CX-5

carscoops.com

Якісне авто, але у попереднього покоління були проблеми з двигуном.

8. Audi Q7

carscoops.com

У попереднього покоління були проблеми з течею масла і електронікою.

7. Jaguar XJ

carscoops.com

Проблеми з двигуном.

6. Range Rover Sport

carscoops.com

Пневмопідвіска і мотори.

5. Chevrolet Captiva

carscoops.com

Кросовер, у якого були великі проблеми з коробками передач.

4. Porsche Cayenne

carscoops.com

Електроніка та мотори.

3. BMW X6

carscoops.com

Попередні два покоління: електроніка і мотори.

2. Audi A7

carscoops.com

У минулому генерації було багато проблем з коробкою передач.

1. Bentley Continental GT

carscoops.com

Попереднє покоління ультра-розкішного автомобіля розбудовували проблемами з електронікою та двигуном.

Раніше OBOZREVATEL публікував список 5 найменш надійних двигунів сучасності.