15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися
Британський YouTube-канал CarWow склав цікавий рейтинг автомобілів. Особливо він буде корисний тим, хто бажає купити собі свіже вживане авто.
Взявши за основу дані сайту WarrantyWise, який пропонує послуги з усунення несправностей після закінчення заводської гарантії, журналісти склали список з 15 найбільш ненадійних автомобілів за останні десять років та найпоширеніших та найдорожчих несправностей у цих моделей.
Виявилося, що найбільше дефектних авто відносяться до преміального сегменту. При цьому найбільша кількість несправностей припадає на пневподвіску, двигун та електросистему. Загалом та в цілому цей список виглядає наступним чином:
15. Tesla Model S
З усіх автомобілів преміум-класу Tesla Model S є єдиним легковиком, у якій найменші проблеми з силовою установкою – вона електрична, а тому має більш просту будуву. Тим не менш, електрокар нерідко потребує дорогого ремонту пневмопідвіски.
14. BMW M4
Відмінна драйверская машина, але є проблеми з гальмами. Втім, з інформаційно-розважальною системою справи йдуть ще гірше.
13. Mercedes-Benz GL
Старше покоління позашляховика (його нове ім'я – GLS) не може похвалитися надійною електронікою.
12. Ford Galaxy
Проблеми з коробкою передач.
11. BMW X5
Старші покоління легендарного "ікса" страждають від проблем з підвіскою та двигунами.
10. Range Rover
Проблемні пневмопідвіска та мотори.
9. Mazda CX-5
Якісне авто, але у попереднього покоління були проблеми з двигуном.
8. Audi Q7
У попереднього покоління були проблеми з течею масла і електронікою.
7. Jaguar XJ
Проблеми з двигуном.
6. Range Rover Sport
Пневмопідвіска і мотори.
5. Chevrolet Captiva
Кросовер, у якого були великі проблеми з коробками передач.
4. Porsche Cayenne
Електроніка та мотори.
3. BMW X6
Попередні два покоління: електроніка і мотори.
2. Audi A7
У минулому генерації було багато проблем з коробкою передач.
1. Bentley Continental GT
Попереднє покоління ультра-розкішного автомобіля розбудовували проблемами з електронікою та двигуном.
Раніше OBOZREVATEL публікував список 5 найменш надійних двигунів сучасності.