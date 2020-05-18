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18 травня • оновлено в 13:55
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15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

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Британський YouTube-канал CarWow склав цікавий рейтинг автомобілів. Особливо він буде корисний тим, хто бажає купити собі свіже вживане авто.

Взявши за основу дані сайту WarrantyWise, який пропонує послуги з усунення несправностей після закінчення заводської гарантії, журналісти склали список з 15 найбільш ненадійних автомобілів за останні десять років та найпоширеніших та найдорожчих несправностей у цих моделей.

15 найменш надійних авто

15 найменш надійних авто

theautowarehouse.com

Виявилося, що найбільше дефектних авто відносяться до преміального сегменту. При цьому найбільша кількість несправностей припадає на пневподвіску, двигун та електросистему. Загалом та в цілому цей список виглядає наступним чином:

15. Tesla Model S

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

З усіх автомобілів преміум-класу Tesla Model S є єдиним легковиком, у якій найменші проблеми з силовою установкою – вона електрична, а тому має більш просту будуву. Тим не менш, електрокар нерідко потребує дорогого ремонту пневмопідвіски.

14. BMW M4

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Відмінна драйверская машина, але є проблеми з гальмами. Втім, з інформаційно-розважальною системою справи йдуть ще гірше.

13. Mercedes-Benz GL

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Старше покоління позашляховика (його нове ім'я – GLS) не може похвалитися надійною електронікою.

12. Ford Galaxy

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Проблеми з коробкою передач.

11. BMW X5

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Старші покоління легендарного "ікса" страждають від проблем з підвіскою та двигунами.

10. Range Rover

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Проблемні пневмопідвіска та мотори.

9. Mazda CX-5

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Якісне авто, але у попереднього покоління були проблеми з двигуном.

8. Audi Q7

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

У попереднього покоління були проблеми з течею масла і електронікою.

7. Jaguar XJ

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Проблеми з двигуном.

6. Range Rover Sport

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Пневмопідвіска і мотори.

5. Chevrolet Captiva

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Кросовер, у якого були великі проблеми з коробками передач.

4. Porsche Cayenne

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Електроніка та мотори.

3. BMW X6

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Попередні два покоління: електроніка і мотори.

2. Audi A7

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

У минулому генерації було багато проблем з коробкою передач.

1. Bentley Continental GT

15 авто останніх 10 років, на ремонті яких можна розоритися

carscoops.com

Попереднє покоління ультра-розкішного автомобіля розбудовували проблемами з електронікою та двигуном.

Раніше OBOZREVATEL публікував список 5 найменш надійних двигунів сучасності.

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Автор
Віталій Сазонов
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