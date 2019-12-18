14 відомих брендів об'єдналися в найбільший автогігант

Fiat Chrysler і PSA Group підписали угоду про об'єднання в новий автомобільний альянс.

Як повідомляє Automotive News два автовиробника підписали угоду про об'єднання. Операція оцінюється в 50 мільярдів доларів, а результатом злиття стане поява четвертого за величиною автомобільного альянсу в світі.

PSA CEO Карлос Таварес (зліва) і FCA CEO Майк Менлі на церемонії підписання угоди .autonews.com

Процес об'єднання займе приблизно від 12 до 15 місяців, повідомляється в угоді, підписаній сьогодні. Рада директорів об'єднання налічуватиме 11 чоловік, по 5 чоловік від кожного концерну, плюс керівник конгломерату. На цю посаду обрали нинішнього керівника PSA Карлоса Тавареса. Бос новоствореного концерну буде обиратися на цю посаду раз в 5 років.

На думку аналітиків, об'єднання дозволить зекономити щороку близько 3,7 мільярдів євро за рахунок спільних розробок, використання загальних платформ і технологій. Перед об'єднанням один з великих акціонерів PSA, китайський Dongfeng Motor Group, продав 12,2% акцій французькому автовиробникові на суму 679 мільйонів євро.

Fiat Chrysler і PSA Group підписали угоду про об'єднання autonews.com

В результаті злиття FCA отримає доступ до більш сучасним автомобільних платформ PSA, що допоможе йому відповідати новим більш жорстким екологічним нормам. У свою чергу PSA отримає вигоду від прибуткового бізнесу FCA в США, в якому представлені такі бренди, як Ram і Jeep.

Після об'єднання Fiat Chrysler і PSA Group буде утворений 4-й за величиною автоконцерн у світі autonews.com

Новий концерн зможе щорічно виробляти і продавати порядку 8,7 мільйона автомобілів на суму близько 46 мільярдів доларів. Він займе четверте місце в світі після Volkswagen Group, Toyota Motor і альянсу Renault-Nissan.

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