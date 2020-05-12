12 крутих та дорогих авто, які були покинуті в Україні

Побачити кинуті ексклюзивні авто можна не тільки в багатих країнах. Такі машини трапляються навіть в Україні.

За останні роки в нашій країні різні автожурналісти, блогери та й просто очевидці виявили не один десяток дорогих авто, які були покинуті. Сайт firstgear.ua зібрав 12 найцікавіших із них.

Bentley Arnage

firstgear.ua

Багато років розкішний седан Bentley вкривався пилом на одному зі столичних паркінгів. Через деякий час його продали через аукціон арештованого майна.

Morgan Aero 8

firstgear.ua

Як і Бентлі, цей Morgan Aero 8 належав колись одній і тій самій людині, що раніше обіймала посаду міністра. "Штучний" автомобіль, та ще й єдиний примірник, оснащений автоматичною коробкою, також виявився покинутим. Проте згодом "британця" викупили й відновили.

Rolls-Royce Corniche

firstgear.ua

Один із 5 тис. Rolls-Royce Corniche був знайдений у Києві в досить поганому стані. Пізніше автомобіль викупили – його вивезли й повернули до життя.

Rolls-Royce Silver Spur II

firstgear.ua

А цей Rolls-Royce уже років 15 стоїть покинутим на території харківського гаражного кооперативу. Драматичну історію машини OBOZREVATEL уже розповідав у цьому матеріалі. Усього було випущено трохи менше ніж 1700 Rolls-Royce Silver Spur II.

Porsche 911 Carrera S

firstgear.ua

Рідкісний для України Порше 1996 року ось уже кілька років вкривається пилом в одному з приватних дворів Одеси. Але ж свого часу він був зіркою багатьох шоу та заходів.

Porsche 928

firstgear.ua

Відразу два Porsche 928 було знайдено кілька років тому в столиці. Після публікації відповідної новини у ЗМІ автомобілі викупили й реставрували. Новий власник добре розумів ексклюзивність моделі – всього було випущено 61 тис. таких штутгартських спорткарів.

Chevrolet Corvette

firstgear.ua

Спорткар Сhevrolet Сorvette С6 кілька років тому знайшли випадкові очевидці. Автомобіль виявили в лісопарковій зоні Києва, у нього було вибите бічне скло. Очевидно, що машину викрали, а потім кинули, але що ще цікавіше – її власник так і не з'явився.

BMW Z1

firstgear.ua

Усього було зібрано 8000 родстерів BMW Z1, і ось один із них вкривався пилом у Мелітополі (Запорізька область). Машина зберігалася в непримітному гаражі серед купи мотлоху.

BMW 850

firstgear.ua

А ось інший BMW – купе 850 – було знайдено на одному з підземних паркінгів у Дніпрі. Автомобіль так довго перебував безхазяйним, що пил мало не повністю приховав колір його кузова. Відомо, що про машину забули після того, як її власник покинув країну.

Лімузини ЗіЛ

firstgear.ua

Кілька років тому в Одеський порт доставили пару лімузинів радянського уряду – ЗІЛ-41047 та санітарний ЗІЛ-41042, більш відомий як "Чорний лікар". Однак в Україні раритети так і не зареєстрували – обидва ЗІЛи залишилися іржавіти на митниці біля моря.

Раніше OBOZREVATEL розповідав історію Rolls-Royce вартістю більш ніж у 500 000 доларів, який кинули гнити прямо на дорозі.