12 автомобілів, які живуть довше за інших

В останні роки автовиробники вивели на ринок велику кількість абсолютно нових моделей. За ідеєю, вони повинні були замінити старі легковикb, однак далеко не всіх "старичків" компанії поспішають списувати з рахунків.

Більш того, серед останніх є і справжні довгожителі – ті автомобілі, які випускаються не один десяток років (так, вони переживають зміну поколінь, кардинально змінюються, але зберігають своє ім'я). Саме такі машини як раз і представлені у цій замітці, підготовленій Auto Oboz.

Наймолодшій з них 38 років, а найстаршій –майже 100. Всі ці моделі випускаються по сьогодні

Opel Corsa, 38 років (рік початку в-ва: 1982)

Ford Fiesta, 44 роки (рік початку в-ва: 1976)

VW Passat, 47 років (рік початку в-ва: 1973)

BMW 5-Series, 48 років (рік початку в-ва: 1972)

Range Rover, 50 років (рік початку в-ва: 1970)

Toyota Corolla, 54 роки (рік початку в-ва: 1966)

Ford Mustang, 56 років (рік початку в-ва: 1964)

Porsche 911, 57 років (рік початку пр-ва: 1963)

Mini Cooper, 59 років (рік початку в-ва: 1961)

Mercedes SL, 66 років (рік початку в-ва: 1954)

Chevrolet Corvette, 67 років (рік початку в-ва: 1953)

Rolls-Royce Phantom, 95 років (рік початку в-ва: 1925)

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