12 автомобілів, які живуть довше за інших

Віталій Сазонов Новини 14:35, 10.06.2020

В останні роки автовиробники вивели на ринок велику кількість абсолютно нових моделей. За ідеєю, вони повинні були замінити старі легковикb, однак далеко не всіх "старичків" компанії поспішають списувати з рахунків.

Більш того, серед останніх є і справжні довгожителі – ті автомобілі, які випускаються не один десяток років (так, вони переживають зміну поколінь, кардинально змінюються, але зберігають своє ім'я). Саме такі машини як раз і представлені у цій замітці, підготовленій Auto Oboz.

Наймолодшій з них 38 років, а найстаршій –майже 100. Всі ці моделі випускаються по сьогодні

  • Opel Corsa, 38 років (рік початку в-ва: 1982)

  • Ford Fiesta, 44 роки (рік початку в-ва: 1976)

  • VW Passat, 47 років (рік початку в-ва: 1973)

  • BMW 5-Series, 48 років (рік початку в-ва: 1972)

  • Range Rover, 50 років (рік початку в-ва: 1970)

  • Toyota Corolla, 54 роки (рік початку в-ва: 1966)

  • Ford Mustang, 56 років (рік початку в-ва: 1964)

  • Porsche 911, 57 років (рік початку пр-ва: 1963)

  • Mini Cooper, 59 років (рік початку в-ва: 1961)

  • Mercedes SL, 66 років (рік початку в-ва: 1954)

  • Chevrolet Corvette, 67 років (рік початку в-ва: 1953)

  • Rolls-Royce Phantom, 95 років (рік початку в-ва: 1925)

Раніше OBOZREVATEL публікував список машин. які визнали найнебезпечнішими.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

ЗЕ-уряд почав реалізацію ЙОББІК-програми в Закарпатті?

На Закарпатті планують створити "угорський" район: вказано на приховану загрозу для України

Що Зеленський пропонує виносити на референдум: з'явилося пояснення

На Рівненщині висипали тонни сміття із використаними тестами на COVID-19

Посли ЄС погодилися продовжити "кримські санкції"