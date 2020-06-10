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10 червня • оновлено в 15:31
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12 автомобілів, які живуть довше за інших

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В останні роки автовиробники вивели на ринок велику кількість абсолютно нових моделей. За ідеєю, вони повинні були замінити старі легковикb, однак далеко не всіх "старичків" компанії поспішають списувати з рахунків.

Більш того, серед останніх є і справжні довгожителі – ті автомобілі, які випускаються не один десяток років (так, вони переживають зміну поколінь, кардинально змінюються, але зберігають своє ім'я). Саме такі машини як раз і представлені у цій замітці, підготовленій Auto Oboz.

12 автомобілів, які живуть довше за інших

Наймолодшій з них 38 років, а найстаршій –майже 100. Всі ці моделі випускаються по сьогодні

  • Opel Corsa, 38 років (рік початку в-ва: 1982)

  • Ford Fiesta, 44 роки (рік початку в-ва: 1976)

  • VW Passat, 47 років (рік початку в-ва: 1973)

  • BMW 5-Series, 48 років (рік початку в-ва: 1972)

  • Range Rover, 50 років (рік початку в-ва: 1970)

  • Toyota Corolla, 54 роки (рік початку в-ва: 1966)

  • Ford Mustang, 56 років (рік початку в-ва: 1964)

  • Porsche 911, 57 років (рік початку пр-ва: 1963)

  • Mini Cooper, 59 років (рік початку в-ва: 1961)

  • Mercedes SL, 66 років (рік початку в-ва: 1954)

  • Chevrolet Corvette, 67 років (рік початку в-ва: 1953)

  • Rolls-Royce Phantom, 95 років (рік початку в-ва: 1925)

Раніше OBOZREVATEL публікував список машин. які визнали найнебезпечнішими.

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Автор
Віталій Сазонов
Теги
авто Rolls-Royce Mini Mercedes-Benz BMW Volkswagen Chevrolet Toyota Ford Range Rover Porsche Opel
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