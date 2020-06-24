11 осіб в одній машині: Kia показала практичну модель

Новий Kia Carnival (Kia Sedona) вже показали на офіційних фото. Буквально тільки-но ми демонстрували можливий дизайн новинки, але зовнішність практичної моделі Кіа вже не є секретом.

У четвертому поколінні мінівен Kia Carnival отримав дуже строгий та навіть брутальний дизайн. Це пов'язано з тим, що автори моделі хотіли візуально наблизити автомобіль до кросоверу. Надалі навіть можлива поява опціональної повнопривідної трансмісії.

Новий KIa Carnival 2021. Фото: Kia

Попередник пропонується в конфігураціях салону на 7, 9 і 11 посадкових місць. Новий Кіа Карнівал отримає все те ж саме, але з урахуванням збільшеної до 5155 мм довжини в компанії, можливо, запропонують навіть більш місткий салон. Також очікується поява преміальної 4-місної модифікації з розкішним оздобленням.

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Новий мінівен виглядає дійсно круто. Дизайнери придумали складну передню оптику з додатковими светоелементами в решітці та бампер незвичайної конфігурації. У задній частині головне місце займає довга перекладина світлодіодних ліхтарів. Екстер'єр щедро прикрашено хромованими деталями. Але салон поки не показали.

Новий KIa Carnival 2021. Фото: Kia

Новий KIa Carnival 2021. Фото: Kia

Подробиць про силові установки також поки немає. Можливо, крім бензину і дизелю покупцям запропонують гібридну модифікацію. На домашній корейський ринок KIa Carnival 2021 вирушить до кінця року, а пізніше з'явиться і в інших країнах.

Колишній KIa Carnival. Фото: Kia

Колишній KIa Carnival. Фото: Kia

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