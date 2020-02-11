107-річний водій і його Mercerdes стали героями Інтернету

У США виявили одного з найстаріших водіїв. Йому більше 100 років, а пересувається чоловік на кабріолеті Mercedes.

Про незвичайного драйвера розповів YouTube-канал Inside Edition. Жителю штату Флорида Джо Ньюману зараз 107 років, але, незважаючи на настільки серйозний вік, американець активно пересувається за кермом червоного двомісного Mercedes SLK 320, який він раніше придбав у свого ортопеда.

107-річний водій Mercedes wfla.com

На думку Ньюмана, секрету його вічної молодості полягає в тому, що він регулярно працює як над своїм розумом, так і тілом. При цьому ще кілька років тому він займався політикою (у віці 101 року навіть балотувався у конгресмени США), а зараз живе зі своєю 99-річною нареченою. Джо зазначив, що вони мають намір зіграти весілля, але ще не визначилися з датою її проведення.

107-річний драйвер вважає, що тим водіям, яким більше 100 років, потрібно регулярно, раз на півроку, проходити медичне обстеження, щоб вони не створювали небезку для себе та інших. Що стосується самого Джо, його водійська ліцензія дійсна до 2022 року. З "Мерседесом" теж все добре – машина виглядає і працює відмінно.

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