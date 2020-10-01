104-річний ветеран вирушив купувати нову машину: йому її подарували

Дилер Сhеvrоlеt у Нью-Йoрку зробив подарунок 104-річному ветерану, який приїхав купувати нову машину. Клінт Джoнcoн хотів стати власником нового Chevrolet Sonic, проте платити за автомобіль йому не довелося - співробітники автосалону вирішили віддати йому автомобіль безкоштовно.

"Клінт, 104-річний ветеран війни, хотів купити у нас новий Chevy Sonic 2020 року. Але ми подумали, що просто віддамо йому машину, адже він вже багатьом пожертвував для нас. Спасибі тобі за службу, Клінте, ми ніколи не зможемо відплатити тобі ", – написав на своїй сторінці в Facebook автосалон Joe Basil Chevrolet, пише видання The Drive.

Деталі військової служби ветерана невідомі, але судячи з його віку та бейсболки з логотипом 20-ї повітряної армії США, в якій Клінт прийшов в автосалон – він воював у Другій світовій війні.

"Це найкраще, що я бачив і чув за весь рік. Через все, що зараз відбувається в цьому світі, я був готовий перестати вірити в людство. Але ця подія тільки підтверджує, що надія ще є", – так прокоментував публікацію в соцмережах один з користувачів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Монако зняли бетмобіль на українських номерах.