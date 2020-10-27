10-річний Mercedes E-Class з пробігом 1 млн км оцінили вживаний Chevrolet Aveo

У Нідерландах виставили на продаж незвичайний 10-річний Mercedes-Benz E-Class. Машина оцінена нижче середньоринкової вартості – за неї просять просять лише 4780 євро, а закордонному покупцеві одна доступна за ще менші гроші – 3950 євро (без урахування ПДВ). В Україні за таку ціну можна купити, наприклад, 15-річний Chevrolet Aveo.

Така невелика вартість пояснюється тим, що останні 8 років машина працювала в таксі. Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті marktplaats.nl, ще в 2012 році у седана в кузові W212 пробіг становив всього 44 761 км, а зараз на одометрі автомобіля – 1 млн 021 тис. км.

Крім того, у автомобіля є проблеми з трансмісією. Однак її ремонт обійдеться не так дорого, як можна було б подумати – даний E-Class оснащений звичайною 6-ступіневою "механікою" (а не "автоматом"). Трансмісія передає тягу на колеса від 2,2-літрового дизеля потужністю 136 к.с. (360 Нм).

По кузову і салону також є нюанси – лакофарбове-покриття помітно "затерлося", а обшивка сидінь і керма мають відчутний знос.

Однак не виключено, що через якийсь час цей автомобіль постане дещо в іншому вигляді. На такі машини часто звертають увагу перекупники: кузов і салон цього Mercedes можуть освіжити, а пробіг скрутити до 180-210 тис, після чого виставити на продаж з "потрійним" цінником.

До речі, в Україні ціни на Mercedes-Benz E-Class W122 стартують від 10 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні у автомобілів пробіг скручують навіть на 2 млн км. До речі, таку рекордну скрутку зробили на аналогічному Mercedes-Benz E-Class W212.