10 німецьких автомобілів, від купівлі яких краще відмовитися

Немецькі автомобілі завжди славилися своєю якістю. Втім, навіть серед них є екземпляри, надійність яких знаходиться під великим питанням.

AutoOboz склав список якраз таких машин. Ці "залізні коні" служать своїм власникам досить довго, проте часто вимагають дорогого ремонту і, відповідно, сильно б'ю по гаманцю. Загалом таких "німців" зібралося десять.

В чому проблема? Секвентальная коробка передач SMG "з'їдає" зчеплення, що виливається в дуже дорогий ремонт (60 000 – 70 000 грн). Також досить примхливий двигун (5.0 V10), особливо це стосується електронного блоку управління. Крім того, потрібно враховувати, що у такої "емки" вже застаріла електроніка і часто її можна відремонтувати тільки у спеціалізованій майстерні.

В чому проблема? Вважається найгіршим поколінням 911-го. Найчастіші проблеми пов'язані з 3,4-літровим мотором, а точніше з його підшипником проміжного вала (IMS), який не витримує навантаження. Заміна цієї деталі коштує близько 100 000 грн, і ремонт краще зробити, оскільки існує ймовірність виходу з ладу всього двигуна. Також часто виникають проблеми з охолодженням – нерідко авто навіть перегрівається.

В чому проблема? У Mercedes-Benz M-Class серйозні проблеми з якістю, що підтверджує постійне падіння цін на цю модель на "вторинці". Машина схильна до корозії, є питання до двигуна і електроніки, часто ламається обігрівач салону і підігрів сидінь. І як і належить справжньому Мерседесу, запчастини та ремонт коштують дуже дорого.

В чому проблема? Проблеми з BMW 335i починаються практично відразу після придбання автомобіля. В основному вони стосуються турбомотора N54. І хоча за характеристиками цей двигун вважається одним з найкращих, він, разом з тим, дуже примхливий і часто виходить з ладу. Також відзначаються перебої в роботі системи ABS.

В чому проблема? Розкішний автомобіль, що вимагає дорогого ремонту. У "Фаетона" хороший 3,0-літровий дизель, а ось мотори W12 і V10 TDI – суцільне розчарування. Вкладення в них, причому досить великі, неминучі.

В чому проблема? Високотехнологічний автомобіль своє часу, який поплатився за це надійністю. У нього складна електроніка, особливо це стосується системи iDrive, яка часто виходить з ладу і стабільно вимагає грошей з гаманця власника.

В чому проблема? Автомобіль добре побудований, але при цьому дуже складний. Дорогий ремонт кузова, швидкий знос зчеплення у версій з коробкою передач R-Tronic (а його відновлення може обійтися більш ніж в 100 000 грн). Крім того, чималих грошей коштує акумулятор – приблизно 20 000 грн. В цілому цей спорткар вимагає особливої уваги і повинен ремонтуватися тільки в в спеціалізованій майстерні, що неминуче загрожує серйозними витратами.

В чому проблема? У W220 є великі питання до ЛФП, пневмопідвіска дуже проблемна, а електроніка – взагалі жахлива. Як і BMW 7-Series (E65), W220 "нафарширований" технологіями, які призводять до ряду проблем. Деякі системи продовжують працювати навіть після вимкнення двигуна, що розряджає акумулятор.

В чому проблема? Mercedes-Benz CLA випуску в Угорщині і, можливо, це вплинуло на його якість. Седан страждає на збої в роботі дисплея, відмовою системи "старт/стоп", проблемами з паливною системою і "податком" двигуна. Також власники скаржаться на гучне деренчання салону. Ремонт цього "німця", зрозуміло, недешевий.

В чому проблема? В основному 1-серія Е87 має проблеми з електронікою. Також є претензії до моторів, особливо бензинових – їм властиві втрати потужності і сильні вібрації. Версія 135i приносить найбільший головний біль: у двигуна часто виходить з ладу турбіна, крім того, він тече. Нарешті, тримати такий агрегат в працездатному стані – недешеве задоволення.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що блогер знайшов гараж мрії з німецької класикою. У ньому зібрано майже чотири десятки культових BMW і Mercedes.