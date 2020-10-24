10 найшвидших автомобілів з мінімальною витратою палива

Між традиційними паливними автомобілями та електромобілями "затесалися" гібриди, що підзаряджаютья. Це досить цікаві машини, оскільки вони єдині, хто поєднує в собі низьке споживання палива і спортивні характеристики.

Особливістю "плагінів" є наявність декількох моторів. Як правило, це два двигуни: один – бензиновий, інший – електричний. Саме завдяки цьому й досягається така унікальна особливість: електромотор допомагає витрачати менше пального і забезпечує гарне прискорення завдяки миттєвому доступному крутному моменту.

І хоча гібриди, що підзаряджаютья, це порівняно новий вид транспорту, сьогодні на ринку вже є кілька десятків таких моделей. AutoOboz вирішив вибрати найшвидших із них. Нижче представлений рейтинг 10 гібридів, які мають виняткову продуктивність і паливну економічність.

Polestar 1

Polestar 1 Polestar

Потужність 608 к.с. (1000 Нм)

Розгін до 100 км/год: 3,8 сек

Максимальна швидкість: 250 км/год

Витрата палива: 8,4 л на 100 км

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale Ferrari

Потужність 780 к.с. (800 Нм)

Розгін до 100 км/год: 2,5 сек

Максимальна швидкість: 340 км/год

Витрата палива: 19,7 л на 100 км

BMW 545e

BMW 545e BMW

Потужність 394 к.с. (600 Нм)

Розгін до 100 км/год: 4,7 сек

Максимальна швидкість: 250 км/год

Витрата палива: 2,1-2,4 л на 100 км

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Porsche

Потужність 700 к.с. (850 Нм)

Розгін до 100 км/год 3,2 сек

Максимальна швидкість: 310 км/год

Витрата палива: 3,7-3,9 л на 100 км

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Porsche

Потужність 680 к.с. (900 Нм)

Розгін до 100 км/год: 3,8 сек

Максимальна швидкість: 295 км/год

Витрата палива: 2,9 л на 100 км

Peugeot 508 PSE

Peugeot 508 PSE Peugeot

Потужність 360 к.с. (520 Нм)

Розгін до 100 км/год: 5,2 сек

Максимальна швидкість: 250 км/год

Витрата палива: 1,3 л на 100 км

Volkswagen Golf GTE

Volkswagen Golf GTE Volkswagen

Потужність 245 к.с. (400 Нм)

Розгін до 100 км/год: близько 7 сек

Максимальна швидкість: 224 км/год

Витрата палива: 1,6 л на 100 км

Skoda Octavia RS iV

Skoda Octavia RS iV Skoda

Потужність 245 к.с. (400 Нм)

Розгін до 100 км/год: 7,3 сек

Максимальна швидкість: 225 км/год

Витрата палива: н.д.

SEAT Cupra Leon eHybrid / Cupra Formentor eHybrid

Cupra Leon eHybrid SEAT

Потужність 245 к.с. (400 Нм)

Розгін до 100 км/год: н.д.

Максимальна швидкість: н.д.

Витрата палива: н.д.

Volkswagen Touareg R PHEV

Volkswagen Touareg R PHEV Volkswagen

Потужність 462 к.с. (700 Нм)

Розгін до 100 км/год: 5 сек

Максимальна швидкість: 250 км/год

Витрата палива: 2,7 л.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що серед серійних автомобілів встановлений новий рекорд швидкості – 509 км/год.