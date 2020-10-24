10 найшвидших автомобілів з мінімальною витратою палива
Між традиційними паливними автомобілями та електромобілями "затесалися" гібриди, що підзаряджаютья. Це досить цікаві машини, оскільки вони єдині, хто поєднує в собі низьке споживання палива і спортивні характеристики.
Особливістю "плагінів" є наявність декількох моторів. Як правило, це два двигуни: один – бензиновий, інший – електричний. Саме завдяки цьому й досягається така унікальна особливість: електромотор допомагає витрачати менше пального і забезпечує гарне прискорення завдяки миттєвому доступному крутному моменту.
І хоча гібриди, що підзаряджаютья, це порівняно новий вид транспорту, сьогодні на ринку вже є кілька десятків таких моделей. AutoOboz вирішив вибрати найшвидших із них. Нижче представлений рейтинг 10 гібридів, які мають виняткову продуктивність і паливну економічність.
Polestar 1
Потужність 608 к.с. (1000 Нм)
Розгін до 100 км/год: 3,8 сек
Максимальна швидкість: 250 км/год
Витрата палива: 8,4 л на 100 км
Ferrari SF90 Stradale
Потужність 780 к.с. (800 Нм)
Розгін до 100 км/год: 2,5 сек
Максимальна швидкість: 340 км/год
Витрата палива: 19,7 л на 100 км
BMW 545e
Потужність 394 к.с. (600 Нм)
Розгін до 100 км/год: 4,7 сек
Максимальна швидкість: 250 км/год
Витрата палива: 2,1-2,4 л на 100 км
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Потужність 700 к.с. (850 Нм)
Розгін до 100 км/год 3,2 сек
Максимальна швидкість: 310 км/год
Витрата палива: 3,7-3,9 л на 100 км
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid
Потужність 680 к.с. (900 Нм)
Розгін до 100 км/год: 3,8 сек
Максимальна швидкість: 295 км/год
Витрата палива: 2,9 л на 100 км
Peugeot 508 PSE
Потужність 360 к.с. (520 Нм)
Розгін до 100 км/год: 5,2 сек
Максимальна швидкість: 250 км/год
Витрата палива: 1,3 л на 100 км
Volkswagen Golf GTE
Потужність 245 к.с. (400 Нм)
Розгін до 100 км/год: близько 7 сек
Максимальна швидкість: 224 км/год
Витрата палива: 1,6 л на 100 км
Skoda Octavia RS iV
Потужність 245 к.с. (400 Нм)
Розгін до 100 км/год: 7,3 сек
Максимальна швидкість: 225 км/год
Витрата палива: н.д.
SEAT Cupra Leon eHybrid / Cupra Formentor eHybrid
Потужність 245 к.с. (400 Нм)
Розгін до 100 км/год: н.д.
Максимальна швидкість: н.д.
Витрата палива: н.д.
Volkswagen Touareg R PHEV
Потужність 462 к.с. (700 Нм)
Розгін до 100 км/год: 5 сек
Максимальна швидкість: 250 км/год
Витрата палива: 2,7 л.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що серед серійних автомобілів встановлений новий рекорд швидкості – 509 км/год.