10 найбільш надійних вживаних авто за відгуками власників

Журнал WhatCar? склав список з 10 найбільш надійних вживаних авто. Він ґрунтується на даних, отриманих від автовласників.

Як з'ясував OBOZREVATEL, в дослідженні взяли участь понад 18 000 британських водіїв, які володіють автомобілями віком від 4 до 10 років. Автовласники оцінили надійність своїх транспортних засобів за попередній рік, тип проблем, з якими вони зіткнулися, а також наявність ремонту несправностей за гарантією.

Цікаво, що сім із 10 позицій в рейтингу британців взяли автомобілі японського виробництва. Але загалом ТОП-10 має наступний вигляд:

10: Volkswagen Touareg (2010 – 2018)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 94,1%

Складний у різних моментах автомобіль, проте незнищенний.

9: Honda Jazz (2008 – 2015)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 94,2%

Тільки 3% власників Jazz повідомили про несправність свого автомобіля. Єдиною проблемою була супутникова навігація, але охоплені цим "багом" автомобілі були відремонтовані безкоштовно менш ніж за тиждень.

8: Honda CR-V (2012 – 2018)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 94,6%

Honda CR-V є надійним і практичним варіантом, навіть коли старіє.

7: Дизельна Honda Civic (2012 – 2017)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 95,0%

І хоча Civic минулого покоління ніколи не чинив значного впливу на продаж, як порівняти з великими гравцями в своєму сегменті в особі VW Golf і Ford Focus, дані засвідчили, що це неймовірно надійний автомобіль, особливо в дизельному варіанті.

6: Lexus RX (2009 – 2016)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 95,4%

Lexus завжди виробляв дуже надійні автомобілі, і навіть більш старі моделі, як-от RX цього покоління, не повинні підвести свого власника.

5: Seat Leon (2013 – дотепер)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 95,9%

Дослідження показало, що Leon має солідну якість; це один із найкращих уживаних автомобілів в класі сімейних гетчбеків.

4: Mitsubishi ASX (2010 – дотепер)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 96,3%

Добре зібраний автомобіль, та ще й з чудовою підтримкою виробника – трирічна гарантія без обмежень за пробігом.

3: Audi Q3 (2011 – 2018)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 96,5%

Бензинові Audi Q3 мають менше несправностей, ніж їхні дизельні аналоги – 16% проти 28%. Є деякі нарікання на гальма, двигун і електроніку, але загалом – відмінний автомобіль.

2: Lexus CT (2011 – дотепер)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 98,8%

Довгостроковий партнер для тих, хто потребує частих поїздок. Оскільки CT є гібридом, це один з небагатьох автомобілів, які поєднує в собі надійність і екологічність.

1: Toyota Yaris (2011 – дотепер)

newspress.co.uk

Відсоток надійності: 100%

Toyota Yaris – найнадійніший вживаний автомобіль у Великій Британії. Так, він маленький, але опитування засвідчило, що цей гетчбек є бездоганно надійним. Жоден з респондентів не повідомив про будь-які проблеми. Здебільшого власники розповіли про те, що їм найбільше сподобалося в їхніх машинах.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував рейтинг найнадійніших старих електромобілів.

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