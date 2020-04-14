10 мільйонів! Toyota RAV4 похвалився приголомшливим досягненням

Toyota RAV4 відзначає важливу подію. Як зазначили в японській компанії, в лютому цього року з конвеєра зійшов 10-мільйонний екземпляр популярного кросовера.

Шлях Toyota RAV4 до 10-мільйонної моделі тривав 26 років – він почався ще у 1994 році, коли на конвеєр вирушило перше покоління. Зараз "рав" представлений вже п'ятою генерацією, випуск якої стартував у 2018 році.

Toyota RAV4 п'ятого покоління (2018 - т.ч.) newspress.co.uk

Все починалося з невеликих кроків: першого повного року виробництва (1995-го) було продано майже 114,7 тис. RAV4. Машина виявилася дуже цікавою і перспективною, тому її популярність постійно зростала.

Найуспішнішим роком для Toyota RAV4 став 2019-й: тоді у всьому світі він знайшов 964 760 покупців (з них 535 тис. – у США, 133 тис. – в Європі і 127 тис. у Китаї). І якби японцям вдавалося продавати таку кількість SUV`ів протягом усієї чверті століття, то відмітка у 10 мільйонів була б пройдена не через 26, а лише 10 років!

Цікаво, що в тому самому 2019 році Toyota RAV4 став володарем титулу автомобіль року в Японії. В Україні він також завоював вищу нагороду, ставши кросовером 2020 року.

Мало хто знає, що, окрім традиційних, паливних версій, у "паркетника" була колись повністю електрична модифікація – Toyota RAV4 EV. Вона випускалася невеликими партіями (всього вироблено менше 1500 од.) протягом 1997-2003 років.

Сьогодні Toyota RAV4 коштує від 652,8 тис. грн. За ці гроші пропонується бензиновий варіант з 173-сильним двигуном на "механіці".

Toyota RAV4 першого покоління (1994-2003) newspress.co.uk

Toyota RAV4 другого покоління (2000-2005) newspress.co.uk

Toyota RAV4 третього покоління (2005-2016) newspress.co.uk

Toyota RAV4 четвертого покоління (2012-2018) newspress.co.uk

Toyota RAV4 п'ятого покоління (2018 - т.ч.) newspress.co.uk

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що недавно Toyota представила новий кросовер, який крутіший за RAV4.