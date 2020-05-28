1,7 л/100 км: BMW X2 забезпечили гібридним силовим агрегатом
В рамках поновлення модельної гами концерн BMW представив нову гібридну версію компактного кросовера X2.
З кожним роком компанія BMW розширює асортимент автомобілів з гібридними силовими агрегатами в рамках програми електрифікації модельного ряду. Чергова новинка в цій області – компактний кросовер X2, який отримав гібридну (PHEV) версію BMW X2 xDrive25e.
Це вже четверта модель сімейства BMW X, оснащена системою PHEV. Модель X2 xDrive25e отримала гібридний силовий агрегат eDrive четвертого покоління. До його складу входять 3-циліндровий 1,5-літровий бензиновий турбомотор (125 к.с.), електродвигун потужністю 70 кВт (95 к.с.) і високовольтна батарея енергоємністю 10 кВтг. Запас ходу на електротязі складає 57 км, а середня витрата пального – 1,7 л/100 км.
ДВС використовується для приводу передніх коліс, а електромотор обертає задні колеса. Сумарна потужність силового агрегату досягає 220 л.с. На розгін до першої "сотні" кросоверу потрібно 6,8 секунди.
BMW X2 xDrive25e отримав новий бампер без протитуманних фар і нову світлодіодну головну оптику з функцією "погана погода".
BMW X2 xDrive25e має три режими роботи на електротязі Auto, Max і Save Battery. Перший доступний за умовчанням і забезпечує оптимальну роботу гібридної системи з урахуванням дорожньої ситуації. У режимі Max автомобіль здатний розвивати максимальну швидкість, обмежену електронікою на позначці 135 км / ч. А в третьому режимі система дозволяє максимально наповнити і зберегти можливості батареї для подальшого використання.
Використання гібридного силового агрегату ніяк не відбилося на споживчих якостях новинки. Для зручності користування спинку заднього ряду сидінь можна складати в співвідношенні 40:20:40. Залежно від її положення об'єм багажного відділення варіюється від 410 до 1290 літрів.
У стандартну комплектацію новинки увійшли 17-дюймові легкосплавні диски, двозонний клімат-контроль, а розширений інтерфейс мультимедійної системи дозволяє контролювати роботу гібридного силового агрегату.
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BMW X2 xDrive25e можна замовити в одному з чотирьох варіантів комплектації: Advantage, Advantage Plus, M Sport і M Sport X. У продажу в Європі новинка з'явиться в липні нинішнього року за ціною від 47250 євро.
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