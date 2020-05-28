1,7 л/100 км: BMW X2 забезпечили гібридним силовим агрегатом

В рамках поновлення модельної гами концерн BMW представив нову гібридну версію компактного кросовера X2.

2021 BMW X2 xDrive25e bmw.com

З кожним роком компанія BMW розширює асортимент автомобілів з гібридними силовими агрегатами в рамках програми електрифікації модельного ряду. Чергова новинка в цій області – компактний кросовер X2, який отримав гібридну (PHEV) версію BMW X2 xDrive25e.

X2 xDrive25e став четвертою версією PHEV сімейства BMW X bmw.com

Це вже четверта модель сімейства BMW X, оснащена системою PHEV. Модель X2 xDrive25e отримала гібридний силовий агрегат eDrive четвертого покоління. До його складу входять 3-циліндровий 1,5-літровий бензиновий турбомотор (125 к.с.), електродвигун потужністю 70 кВт (95 к.с.) і високовольтна батарея енергоємністю 10 кВтг. Запас ходу на електротязі складає 57 км, а середня витрата пального – 1,7 л/100 км.

Сумарна потужність гібридного силового агрегату – 220 к.с. bmw.com

ДВС використовується для приводу передніх коліс, а електромотор обертає задні колеса. Сумарна потужність силового агрегату досягає 220 л.с. На розгін до першої "сотні" кросоверу потрібно 6,8 секунди.

BMW X2 xDrive25e отримав новий бампер без протитуманних фар і нову світлодіодну головну оптику з функцією "погана погода".

2021 BMW X2 xDrive25e bmw.com

BMW X2 xDrive25e має три режими роботи на електротязі Auto, Max і Save Battery. Перший доступний за умовчанням і забезпечує оптимальну роботу гібридної системи з урахуванням дорожньої ситуації. У режимі Max автомобіль здатний розвивати максимальну швидкість, обмежену електронікою на позначці 135 км / ч. А в третьому режимі система дозволяє максимально наповнити і зберегти можливості батареї для подальшого використання.

Використання гібридного силового агрегату ніяк не відбилося на споживчих якостях новинки. Для зручності користування спинку заднього ряду сидінь можна складати в співвідношенні 40:20:40. Залежно від її положення об'єм багажного відділення варіюється від 410 до 1290 літрів.

2021 BMW X2 xDrive25e bmw.com

У стандартну комплектацію новинки увійшли 17-дюймові легкосплавні диски, двозонний клімат-контроль, а розширений інтерфейс мультимедійної системи дозволяє контролювати роботу гібридного силового агрегату.

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BMW X2 xDrive25e можна замовити в одному з чотирьох варіантів комплектації: Advantage, Advantage Plus, M Sport і M Sport X. У продажу в Європі новинка з'явиться в липні нинішнього року за ціною від 47250 євро.

2021 BMW X2 xDrive25e bmw.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, концерн BMW представив оновлене сімейство 5 Series.

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